Argentinos de R$ 110 milhões sofrem com reformulação no elenco do Palmeiras

Os jogadores argentinos do elenco do Palmeiras estão encarando uma nova realidade no clube após muitas chegadas e saídas na janela de transferência.

Aníbal Moreno

Anibal Moreno, do Palmeiras, comemora gol marcado sobre o Liverpool-URU em jogo da Libertadores Imagem: VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Aníbal Moreno, titular absoluto no ano passado, virou reserva do time de Abel Ferreira. Contratado por R$ 34,5 milhões junto ao Racing, o argentino rapidamente ganhou a titularidade do time e caiu nas graças da torcida, mas sofreu fisicamente e caiu de rendimento no segundo semestre do ano.

A queda de rendimento do jogador foi atribuída ao grande números de jogos de uma temporada para outra: em 2023 no futebol argentino, Aníbal disputou 35 partidas no ano inteiro, e em 2024, foram 62 pelo Palmeiras.

O volante perdeu espaço para outro meio-campista sul-americano: Emiliano Martínez, que custou R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos e estava do Midtjylland, da Dinamarca. O uruguaio de 25 anos conquistou Abel Ferreira em apenas seis jogos e virou titular do time por dar mais pegada ao meio-campo alviverde.

Aníbal segue nos planos do Palmeiras e tem sido utilizado com frequência vindo do banco de reservas. Ele entrou nos últimos seis jogos do Palmeiras após começar entre os suplentes.

Flaco López

Flaco López, do Palmeiras, comemora após marcar contra o São Bernardo, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Artilheiro do Palmeiras no ano passado com 22 gols em 61 partidas disputadas, Flaco López será reserva do Palmeiras. O argentino, que custou 35,7 milhões de reais em junho de 2022, sofrerá com a concorrência de Vitor Roque, maior contratação da história do futebol brasileiro, e deve ser opção saindo do banco de reservas nos jogos.

Flaco tem bons números no ano, mas já perdeu primeira batalha para Vitor Roque. O argentino tem 4 gols e 3 assistências em 10 jogos no ano mas, no primeiro jogo que Tigrinho esteve disponível, já foi para o banco.

Mesmo assim, Flaco segue prestigiado pela comissão técnica e direção do Palmeiras. O centroavante é um atleta com características únicas no elenco e na avaliação interna ele será muito útil ao longo do ano repleto de jogos.

Giay

Giay, do Palmeiras, disputa bola com Igor Gomes, do Atlético-MG,em jogo pelo Brasileiro Imagem: Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O lateral-direito de 21 anos foi contratado por R$ 40 milhões junto ao San Lorenzo no ano passado como uma grande promessa, mas ainda não empolgou no Palmeiras.

Giay só disputou 4 jogos no ano (119 minutos, pouco mais que uma partida completa) e não entra em campo desde o dia 25 de janeiro, quando o Palmeiras perdeu para o Novorizontino na Arena Barueri.

O Palmeiras ainda acredita no atleta, e espera que ele possa aprender bastante com Mayke e Marcos Rocha, laterais veteranos que estão à frente da joia argentina no elenco.

O atleta sofreu um entorse no tornozelo e deve desfalcar o Palmeiras nas finais do Paulistão.

"O Giay está lesionado, teve uma entorse, uma entrada no treino do Vitor Roque. Chegou e já lesionou um. Mas tem que ser assim, no treino que nos preparamos para o jogo. Infelizmente teve um problema, mas estamos tratando", disse Abel Ferreira em coletiva de imprensa após a vitória contra o São Paulo na semifinal.

As finais do Estadual serão disputadas neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.