Flamengo ganha do Fluminense e abre vantagem na final do Carioca

O Flamengo abriu vantagem na final do Campeonato Carioca. Os rubro-negros venceram por 2 a 1 o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, na primeira partida da final. Os flamenguistas abriram o placar no primeiro tempo, com Wesley. Na etapa final, ampliaram com Juninho. O Tricolor diminuiu com Keno.

O Flamengo joga pelo empate domingo que vai ficar com o título. O Fluminense precisa de um triunfo por três gols para conquistar a taça. Uma vitória por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gols de Wesley e Juninho, o Flamengo vence a primeira partida das finais por 2 a 1!#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/CMz1L4QZ1M ? Flamengo (@Flamengo) March 13, 2025

O Flamengo começou melhor a partida e abriu o placar aos cinco minutos. Wesley arriscou de fora da área, a bola quicou na frente de Fábio, que tentou a defesa, mas a viu bater na trave e ir para a rede.

O Fluminense passou a buscar o ataque com mais intensidade após o revés. No entanto, os tricolores tinham dificuldade em criar boas chances. A equipe das Laranjeiras teve a oportunidade de empatar aos 32 minutos quando Arias fez boa jogada e ficou de frente para Rossi. Só que o colombiano mandou para fora.

Os tricolores mantiveram o domínio da posse de bola no restante do primeiro tempo. O Fluminense teve boa chance em chute de Canobbio que parou em Rossi. Com isso, o Flamengo conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

O Flamengo voltou melhor no segundo tempo. Os rubro-negros quase ampliaram aos sete minutos. Em avanço rápido, Arrascaeta recebeu passe na entrada da área e chutou para o gol. A bola desviou, mas Fábio estava atento para salvar o Fluminense.

Os flamenguistas mantiveram o domínio da etapa final. A equipe da Gávea teve boas chances em chutes de Luiz Araújo e Juninho. De tanto insistir, o Flamengo marcou o segundo aos 30 minutos. Juninho pegou rebote e chutou para o gol. A bola desviou em Ignacio e desta vez Fábio nada pôde fazer.

O novo revés obrigou o Fluminense a avançar. Os tricolores conseguiram diminuir o prejuízo aos 42 minutos. Keno aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Rossi.

Nos minutos finais, o Fluminense foi em busca do empate. No entanto, o Flamengo conseguiu segurar a pressão para sair de campo com a vitória e abrir vantagem na decisão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 12 de março de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Cano, Guga, Samuel Xavier, Martinelli, Nonato, Keno e Canobbio (Fluminense); De la Cruz (Flamengo)

GOLS



FLUMINENSE: Keno, aos 42min do segundo tempo



FLAMENGO: Wesley, aos 5min do primeiro tempo; Juninho, aos 30min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Fuentes; Otávio (Riquelme), Martinelli e Arias; Serna (Hércules), Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Pulgar (Allan), Gerson, De la Cruz (Evertton) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo e Plata (Juninho). Técnico: Filipe Luis