Filipe Luís cita Real ao analisar Flu e diz que espera mais de Arrascaeta

O técnico Filipe Luís analisou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 na ida da final do Campeonato Carioca e citou o Real Madrid ao analisar do adversário.

Não muda nada para mim ter essa vantagem. Vou preparar o time para vencer o segundo jogo. O adversário também joga. O controle não quer dizer que o adversário tenha criado chances de gol. No primeiro tempo, não lembro se teve uma chance clara deles. Uma coisa é ter a bola, o controle do jogo, eles baixam muitos jogadores, o Real Madrid faz isso também, mas não têm tantos para criar chances. Você tem de perceber o que acontece, como eles estão criando e dar soluções. Filipe Luís, em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

Mental ajudou Flu a fazer o gol? "Não é mental. São momentos do jogo que acontecem. Conseguimos ser nós mesmos depois do intervalo, usamos as soluções, e o time jogou melhor para fazer o segundo gol. Depois, o Fluminense fez um gol. E se tivesse sido o contrário? O Fluminense saído na frente e a gente virado no final? Teria sido o mesmo resultado. Temos de avaliar de forma inteira. 2 a 1 nos dá leve vantagem, mas não muda nada para mim."

Arrascaeta abaixo. "Voltou de uma lesão grave, ficou as férias tratando e voltou com um controle de minutagem. No começo, tentamos segurar o máximo possível e, conforme foi se adaptando e melhorando o joelho, consegui dar mais minutos. O Arrasca é um jogador que cresce conforme vai somando minutos. Eu sei o que pode render, os números dele podem melhorar, mas não me interessam agora, o que interessa é o que ele faz de posicionamento, como não perde a bola. Estes são aspectos que olho mais. Esperamos mais do Arrascaeta, ele mesmo espera mais dele e sabe que tem de melhor. O treinador tem de tirar o melhor dele."

Convocação mudou tratamento a Wesley? "Não mudou nada. O tratamento com ele foi um parabéns e acabou. Eu não vou para a seleção, quem vai é ele, que seja feliz. Está em um nível altíssimo, cada vez mais crescendo mais e o trabalho de defesa é específico com posições. Não é só com ele, é com todos os laterais. O Wesley, por ser tão rápido, ele confia tanto na velocidade que o posicionamento pode melhorar. Ele é o primeiro que quer melhorar, que pede para treinar este posicionamento. Esse é o diferencial dele ter evoluído tanto."

Sentiu falta de Bruno Henrique? "Penso unicamente no que tenho disponível. Vejo os que estão disponíveis e tento montar uma equipe. O Luiz Araújo potencializa muito o time no segundo tempo, mas fez um jogaço atuando desde o início e atuando em uma posição que não é a natural dele. Tentamos encontrar outras soluções para potencializar o time no segundo tempo. Tem vezes que revolucionam o jogo e outras que nem tanto. Tento sempre encontrar a melhor solução para ajudar a equipe."

Sem subestimar rival. "Se espera que o Flamengo goleie e não é fácil o que os jogadores estão fazendo. São muitos jogos, muito tempo sem perder, o nível de ambição lá em cima. Este grupo tem muita fome e isso me surpreende. Os jogadores ganharam tudo e querem continuar conquistando. Tem um adversário qualificado pela frente, foram campeões da Libertadores há dois anos, perderam peças importantes, mas se reforçaram bem. Têm um treinador que estava na seleção, um goleiro que me impressiona, acho que é um dos melhores do Brasil. Mais mérito ainda para o nosso jogo. Foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para a volta, mas sabendo como é clássico, não subestimo nunca o Fluminense."

Problemas físicos? "O Plata teve câimbra. O que eu peço é que se esforcem, eles têm que pressionar, correr, voltar para marcar, dar opção para jogar. Peço muitas coisas e elas elevam o nível de exigência física. Desde que entrei, convivi com os problemas físicos de jogadores. Nunca foi desculpa. O elenco é altamente qualificado e as reposições estão a altura. O time está bem fisicamente, os problemas acontecem, mas até o Brasileirão são duas semanas, então temos tempo para chegar em plenas condições."

Atuação. "Começamos bem, fizemos o gol e abaixamos o ritmo. Os jogadores não estavam com a mesma finura com a bola, perdemos lances que não costumamos e isso fez com que o time entrasse em um jogo de transição e cansasse. O adversário joga, tem grandes jogadores e um baita goleiro. A saída de bola do Fluminense é muito boa, o Thiago Silva eleva o nível, o Otávio melhorou muito o meio de campo deles. É difícil tirar a bola deles, sabem jogar. Se você entrega a bola para eles... Mesmo assim, sofremos pouco e voltamos diferentes no segundo tempo, dominamos as ações, fizemos o segundo gol, tivemos chances de mais um e eles conseguiram um gol, nos empurraram. Deixa a eliminatória aberta, da mesma forma que estaria se fosse 2 a 0."

Ayrton Lucas. "Está com um incômodo no joelho que o limita. Está fazendo esforço grande pela equipe e consegue estar nos treinos e no banco. Enquanto puder preservar ele para não machucar ou sentir dor, melhor. Se precisar, ele está à disposição."