Thaciano não engrena em início e vê forte concorrência em briga por espaço no Santos

O Santos realizou uma transformação em seu elenco no começo desta temporada. A diretoria do Peixe garantiu a permanência de alguns jogadores, promoveu a saída de outros, e fechou mais de dez contratações para fazer bonito no retorno à elite do futebol brasileiro.

Um dos jogadores contratados pelo Alvinegro Praiano foi Thaciano. O meia-atacante voltou à Baixada Santista após quase oito anos e foi adquirido em definitivo do Bahia, firmando vínculo até o fim de 2028. No entanto, o jogador não vem tendo o reinício dos sonhos.

No último domingo, no clássico alvinegro, Thaciano ficou responsável por 'substituir' Neymar como meia-atacante do Santos - uma tarefa um tanto ingrata, muito pela qualidade do craque. O camisa 16, então, deixou a desejar. Não teve boa atuação no ataque, criou pouquíssimo e ainda falhou na marcação do segundo gol corintiano.

O jogador tem tido dificuldades para repetir o bom desempenho que mostrou no Bahia na temporada passada e vem sofrendo para se encontrar em campo. Nesta temporada, são apenas dois gols marcados em 11 jogos disputados, sem nenhuma assistência.

Outra das características de Thaciano é justamente a sua versatilidade, e ele pode atuar em quase todas as posições no meio-campo. Contudo, não conseguiu desempenhar bem em nenhuma função até aqui - já jogou tanto no meio como na função de camisa 9.

Além da má fase, Thaciano também enfrenta forte concorrência em quase todos os setores do meio para a frente. No lado esquerdo do ataque, o Santos se reforçou e trouxe Gabriel Veron e Barreal, além de já ter Guilherme, que vive grande momento. Já Rollheiser e Soteldo podem atuar tanto pelo meio como caindo pela ala direita, enquanto Deivid Washington também pode jogar pelas pontas. Além também, é claro, de Neymar, que dispensa comentários.

Outra função que o camisa 16 já desempenhou em campo, em passagens por outros clubes, foi a de volante. Ainda assim, caso fosse jogar em tal posição, Thaciano teria que brigar por espaço com Pituca e Rincón, assumindo que Bontempo e João Schmidt são os atuais titulares.

Dessa forma, Thaciano precisará lidar com a forte concorrência para tentar buscar sequência no time titular do Peixe. Das 11 partidas disputadas neste ano, ele esteve entre os 11 iniciais em somente quatro. A fase do jogador não é boa, mas certamente ele possui qualidades que podem vir a ser úteis em uma longa temporada.

Com a queda no Paulista, o Santos terá uma espécie de intertemporada, já que só volta a campo no fim do mês. Thaciano, assim, pode utilizar o período livre a seu favor para tentar impressionar o técnico Pedro Caixinha e cavar uma vaga no time titular.

Com Thaciano à disposição e buscando mais espaço, o Santos retorna aos gramados apenas no fim do mês. No próximo dia 30 de março, o Peixe mede forças contra o Vasco, a partir das 18h30 (de Brasília), pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.