Augusto põe foco do Corinthians na final do Paulista e banca permanência de Ramón: "É nosso treinador"

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou após a eliminação precoce da equipe na Libertadores. A equipe até venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, por 2 a 0, mas o resultado não foi suficiente para evitar a queda na terceira fase da competição.

Augusto acredita que o Timão fez uma boa partida em Itaquera, mas deixou a desejar no jogo de ida, no Equador. Na ocasião, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0. O dirigente agora coloca o foco na grande final do Campeonato Paulista.

"Fizemos um bom jogo hoje, o resultado não foi o que queríamos. Nós tivemos um problema lá, no jogo de ida, fomos eliminados lá, não hoje. Futebol é isso. A gente já tem outra final no domingo, temos que se preocupar com isso. Nossa obrigação agora é trabalhar", afirmou o mandatário.

Questionado sobre a permanência do técnico Ramón Díaz, Augusto Melo bancou a continuidade do argentino.

"Segue. É o nosso treinador até final do ano. Depois vamos avaliar", cravou.

Esta é a terceira vez que o clube cai ainda durante a fase preliminar da Libertadores. Com a eliminação, o Timão disputará a Sul-Americana nesta temporada.

O Corinthians agora recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na grande final do Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz visita o Palmeiras já neste domingo, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).