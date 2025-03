Flamengo aproveita falhas, vence o Fluminense e sai em vantagem na final

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O Flamengo teve noite segura, venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, e saiu na frente na disputa pelo título carioca.

Wesley e Juninho fizeram os gols do Fla no jogo. O lateral abriu o placar contando com um quique e com contribuição do goleiro Fábio, e o atacante fez o segundo com a ajuda de um desvio em Ignácio.

Keno descontou para o Fluminense no fim. O atacante saiu do banco e aproveitou cruzamento para deixar o Tricolor das Laranjeiras vivo.

O Flamengo precisa apenas de um empate para ser campeão no jogo da volta. Vitória do Fluminense por um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Triunfo Tricolor por dois gols ou mais dará o título ao time de Mano Menezes

A partida foi acompanhada pelo técnico Dorival Júnior. O treinador da seleção brasileira convocou Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Gerson para a Data Fifa de março e compareceu ao Maracanã.

O jogo da volta será realizado no próximo domingo. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), também no Maracanã, mas com mando do Flamengo.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, mas Wesley — com ajuda de Fábio — colocou o Fla à frente. O Rubro-Negro começou melhor e tramou boa jogada logo nos primeiros minutos, que terminou em bomba de Wesley. Fábio poderia ter feito a defesa, mas viu ela morrer no fundo das redes. O Fluminense começou a crescer na partida e equilibrou as ações — o empate só não veio porque Arias perdeu chance clara. Os minutos finais da primeira etapa foram brigados e sem muitas emoções.

Canobbio e Gerson em ação durante jogo entre Fluminense e Flamengo no Campeonato Carioca Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Fla ficou perto de encaminhar o título, mas Keno manteve o Flu vivo. O Fluminense voltou tentando ser mais ofensivo, mas pouco conseguiu fazer. O Flamengo foi mortal quando chegou e ainda contou com a sorte de um desvio de Ignácio no chute de Juninho. O clima esquentou nos minutos finais após uma discussão entre Mano Menezes e Luiz Araújo. Nos minutos finais, Keno apareceu para descontar e manter o Tricolor das Laranjeiras vivo. A pressão nos minutos finais não serviu para o empate.

O clima ficou quente após o fim do jogo. Freytes partiu para cima de Luiz Araújo e deu início a uma confusão entre vários jogadores. Mano Menezes também foi tirar satisfações com o atacante do Flamengo na saída do gramado. Após os times saírem de campo, o árbitro foi ao VAR, chamou Thiago Silva, capitão do Flu, e comunicou o zagueiro sobre a expulsão de Freytes.

Lances importantes e gols

Wesley abre o placar: 1 a 0. O lateral recebeu com espaço para avançar. O camisa 43 arriscou chute cruzado quando se aproximou da área, a bola quicou na frente de Fábio, beijou a trave e entrou.

Perdeu! Arias dividiu com a defesa e ficou cara a cara com Rossi. O colombiano tirou demais do goleiro e acabou tirando demais do gol também. Ela beijou o lado de fora da trave e saiu.

Fábio faz boa defesa. Gerson tentou chute, e a bola desviou. Na sobra, Pulgar soltou o pé de fora da área. Fábio caiu no canto direito e espalmou.

Milagre de Fábio. O Flamengo voltou com tudo no segundo tempo. Gerson avançou pela direita e rolou para Arrascaeta no meio. O camisa 10 bateu de primeira, a bola desviou em Ignácio e parecia vencer Fábio, que já caía para o canto. O goleiro conseguiu deixar o braço esquerdo e salvou.

Quase o segundo. Juninho ficou com a sobra de chute desviado de Gerson dentro da área e tentou mandar no ângulo, mas jogou para fora.

Juninho faz o segundo: 2 a 0. Em nova sobra dentro da área, Juninho finalizou na direção do gol, a bola desviou em Ignácio e venceu Fábio.

Keno mantém o Fluminense vivo: 2 a 1. Fuentes ficou com espaço para cruzar na esquerda e encontrou Keno com espaço na primeira trave. O atacante desviou e conseguiu encobrir Rossi.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 2 FLAMENGO

Data e horário: 12 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da final do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

VAR: Jorge Fernando Rabello (RJ)

Gols: Wesley (5'/1°T), Juninho (30'/2°T), Keno (43'/2°T)

Cartões amarelos: Cano, Samuel Xavier, Canobbio, Guga, Nonato, Martinelli (FLU), De La Cruz (FLA)

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Silva e Fuentes; Otávio (Riquelme), Martinelli e Arias; Serna (Hércules), Canobbio (Keno) e Cano (Cano). Técnico: Mano Menezes

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Varela); Pulgar (Allan), De La Cruz (Evertton), Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Plata (Juninho) e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís