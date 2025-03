Santos pode aproveitar intertemporada para tentar recuperar lesionados; veja situação do DM

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista na semifinal e, agora, terá o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro. Além de aproveitar a intertemporada para corrigir erros, o Peixe também está de olho em tentar recuperar os jogadores lesionados.

No momento, o departamento médico do Santos conta com cinco atletas: os laterais Souza e Aderlan, o volante Zé Rafael, e os meias Hyan e Neymar. O quinteto sofreu com problemas físicos neste início de temporada e vem trabalhando para voltar à ativa.

Dois destes nomes estão mais próximos de reforçaram a equipe: Aderlan e Hyan. Ambos já deram início ao processo de transição física para o gramado e tentam ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia no Brasileirão, prevista para o dia 30 de março.

Aderlan sofreu uma grave lesão em julho de 2024. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na partida contra o Ituano, ainda pela Série B do Brasileirão. Oito meses depois, ele foi liberado para iniciar a transição física e correu no gramado do CT Rei Pelé.

Hyan, por sua vez, também está próximo de retornar aos treinos com bola. O meia também já está passando pelo processo de transição. Ele foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito no último dia 10 de fevereiro, e busca ao menos estar de volta aos trabalhos com os profissionais.

Neymar, por sua vez, vive situação um tanto indefinida. O camisa 10 sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino, no último dia 2 de março. Apesar de não ter sido diagnosticado com nenhuma contusão, ele não atuou na semifinal do Paulista, contra o Corinthians, no último domingo.

Elenco de volta aos trabalhos no CT Rei Pelé nesta manhã. pic.twitter.com/SChRZRQ8Yk ? Santos FC (@SantosFC) March 12, 2025

O craque, inclusive, não treina no gramado desde a última quinta-feira, quando sentiu o incômodo pesar. Na reapresentação da equipe na última quarta-feira, o meia também não foi ao campo e permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé para se recuperar.

O caso de Neymar chama ainda mais atenção, uma vez que o astro está convocado para defender a Seleção Brasileira nos compromissos contra Colômbia e Argentina. Até o momento, ele permanece na lista do técnico Dorival Júnior, e deve se apresentar nesta segunda-feira caso esteja apto.

Já o lateral Souza e o volante Zé Rafael são os outros dois jogadores que parecem mais distantes de reforçar o Santos neste momento. Ambos estão se recuperando de suas respectivas cirurgias e fazem trabalhos com a fisioterapia do clube.

Souza sofreu a contusão no duelo contra o São Bernardo, no dia 29 de janeiro. O defensor teve que passar por uma cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula. O clube não divulgou prazo de recuperação.

Já Zé Rafael precisou realizar um procedimento cirúrgico na coluna. Com base nas informações do clube, a previsão de recuperação é de 90 dias. Ou seja, o volante deve ficar apto por volta do dia 8 de maio, o que só o colocaria à disposição depois das sete primeiras rodadas do Brasileirão, seguindo a tabela base divulgada pela CBF.

Com o objetivo de tentar recuperar os lesionados, o Santos fará uma intertemporada após a queda no Paulista e terá pouco mais de duas semanas. O Peixe só retorna aos gramados no próximo dia 30 de março, quando pega o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, na estreia do Brasileiro.