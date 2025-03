Corinthians: Faltou uma grande atuação individual para a virada, diz Alicia

O Corinthians teve chances para fazer o gol que precisava para levar o duelo contra o Barcelona-EQU para os pênaltis na Copa Libertadores, disse Alicia Klein, no Fim de Papo, nesta quarta (12).

A colunista destacou que os destaques do time não brilharam como fizeram várias vezes na reta final de 2024, por exemplo.

Faltou uma grande atuação de pelo menos um dos jogadores do Corinthians. Do Memphis, do Yuri, ou do Gustavo Henrique, que jogou de 9. Alguém que conseguisse colocar a bola para dentro. Oportunidades o Corinthians teve. O Barcelona jogou em uma retranca: 'Pelo amor de Deus, façam um gol em mim'. [...] Em geral, é a postura ideal quando você precisa recuperar um resultado.

Alicia Klein

