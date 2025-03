Mano rebate provocação de Luiz Araújo por Copa do Brasil: 'Tenho três'

O técnico Mano Menezes comentou a discussão que teve com Luiz Araújo durante a derrota do Fluminense para o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

O jogador mostrou uma tatuagem da taça da Copa do Brasil em direção ao treinador durante uma discussão ainda com bola rolando. O treinador respondeu em entrevista coletiva e citou as três vezes que conquistou o torneio.

Eu tenho três, não mostrei, esqueci... Eu não fui atrás dele, entrei em campo, cumprimentei quem me dou bem no Flamengo, dei parabéns pela vitória. Com raras exceções, procuro reconhecer o que os outros fazem bem. Mano Menezes

Clima quente

A discussão aconteceu após um lance na lateral do campo. Mano e Luiz Araújo bateram boca até que o jogador abaixou o meião e mostrou uma tatuagem do troféu — ele venceu o torneio no ano passado, com o Flamengo.

O clima voltou a esquentar após o apito final. Freytes partiu para cima de Luiz Araújo, e os demais jogadores bateram boca. Mano foi flagrado tentando conversar com o atacante, mas Gerson separou os dois.

O árbitro Yuri Elino foi ao VAR após os atletas deixarem o campo. Ele comunicou Thiago Silva, capitão do Fluminense, sobre a decisão de expulsar Freytes. Mano cobrou uma punição a Luiz Araújo.

O jogo estava transcorrendo normal e uma provocação incendiou uma coisa que era desnecessária. Veja como isso pode acarretar problema. Perdemos um jogador, perdemos dois ou três no banco de reservas e a pessoa que iniciou tudo, o árbitro abraçou, acalmou e tirou ele de lá. Falta sensibilidade para se entender que esse tipo de situação tem de ser coibido. Não é possível que todos estejam errados e a pessoa que fez o que fez está certa. Disse ao árbitro no momento do lance. É o cuidado que temos de tomar, senão todos os outros vão pagar uma conta que a pessoa que provocou vai sair ilesa. Mano Menezes

Fla vence e sai em vantagem

O Flamengo ficou perto de encaminhar o título no primeiro jogo. Wesley, em falha de Fábio, e Juninho, com desvio de Ignácio, fizeram 2 a 0 para o Rubro-Negro no Maracanã.

Keno manteve o Fluminense vivo. O atacante saiu do banco, marcou de cabeça e descontou para o Tricolor das Laranjeiras.

O Flamengo joga por um empate no jogo da volta para ser campeão. Vitória do Fluminense por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, e triunfo tricolor por dois tentos ou mais dará o título à equipe.