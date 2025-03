Keno vê Fluminense com vida na final do Carioca apesar de derrota para o Flamengo

O Fluminense foi derrotado pelo Flamengo na partida de ida da final do Campeonato Carioca. Agora, os tricolores precisam vencer no fim de semana para ter chance de título.

O atacante Keno fez o gol tricolor no fim da partida. O jogador admitiu que a vantagem de dois gols seria difícil de ser revertida.

"A gente sabia da qualidade do jogo, do time deles. Levamos o gol e foi um banho de água fria. Após o tempo técnico voltamos bem. E esse gol deu vida para a gente. Sabemos que dois gols seria complicado. Vamos dar a vida no fim de semana pelo título ", disse.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Um triunfo por um gol vai levar a decisão para os pênaltis.