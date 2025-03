Temporal no Rio faz torcedores perderem gol de Wesley no Fla x Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro

As fortes chuvas que atingiram parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, no início da noite de hoje, geraram transtornos aos torcedores de Flamengo e Fluminense que se direcionaram ao Maracanã para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Muitos deles perderam o gol do lateral rubro-negro Wesley logo aos cinco minutos do primeiro tempo.

O que aconteceu

O temporal atingiu pontos da Zona Sul e do Centro pouco depois das 18h, quando milhares de torcedores já se encaminhavam para o estádio.

Algumas estações de metrô ficaram paralisadas. Em nota oficial enviada ao UOL, a empresa justificou que houve uma queda de energia: "O MetrôRio informa que, mais cedo, teve uma oscilação no fornecimento da concessionária de energia. Por conta disso, houve acionamento de proteção interna no sistema metroviário".

Ruas de bairros próximos ao Maracanã tiveram quedas de árvores. Isso aumentou o trânsito para quem se locomovia em direção ao estádio.

Público aumenta já com bola rolando

Chuva no Rio prejudicou a chegada de torcedores de Flamengo e Fluminense ao Maracanã Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL apurou que apenas 18 mil pessoas haviam ingressado no estádio faltando meia hora para o início do jogo. Os setores deram uma sensível enchida somente após a bola rolar, principalmente o Norte, onde fica concentrada a torcida do Flamengo.

Vários perderam o golaço do lateral Wesley, que abriu o placar para o Rubro-Negro: "O metrô ficou parando muito. Atrasou todo mundo. Infelizmente eu não vi o gol do Wesley", disse um torcedor do Fla que estava com sua namorada e chegou com 20 minutos do primeiro tempo.

O público presente no Fla x Flu foi de 39.120. Já o pagante foi de 35.345.