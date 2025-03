Fla-Flu termina em briga generalizada por provocação de Luiz Araújo

Do UOL, em São Paulo

O jogo de ida da final do Campeonato Carioca terminou em briga. Jogadores de Flamengo e Fluminense, além do técnico Mano Menezes, discutiram após o fim da partida. O Fla venceu por 2 a 1.

O que aconteceu

O clima esquentou ainda com bola rolando. Luiz Araújo, do Flamengo, e o técnico Mano Menezes bateram boca após um lance na lateral. O atacante flamenguista chegou a abaixar o meião e mostrar uma tatuagem da taça da Copa do Brasil em direção ao banco adversário.

A confusão generalizada começou após o apito final. O zagueiro Freytes, do Fluminense, partiu para cima de Luiz Araújo. Atletas dos dois times passaram a bater boca.

Mano e Luiz Araújo voltaram a se estranhar. O treinador partiu em direção ao atacante do Flamengo quando os ânimos pareciam mais calmos e foi contido por Gerson.

O árbitro Yuri Elino foi ao VAR após os times saírem de campo. Ele viu as imagens, chamou Thiago Silva e comunicou o zagueiro sobre a expulsão de Freytes. Ainda não há detalhes sobre possíveis punições a outros jogadores.

É complicado. Quando se está na frente, precisamos tomar cuidado com atitudes nossas porque se causa essa confusão, a nossa imagem passa para o público. Precisamos ter mais cuidado. Thiago Silva, ao SporTV

Fla vence e sai em vantagem

O Flamengo ficou perto de encaminhar o título no primeiro jogo. Wesley, em falha de Fábio, e Juninho, com desvio de Ignácio, fizeram 2 a 0 para o Rubro-Negro no Maracanã.

Keno manteve o Fluminense vivo. O atacante saiu do banco, marcou de cabeça e descontou para o Tricolor das Laranjeiras.

O Flamengo joga por um empate no jogo da volta para ser campeão. Vitória do Fluminense por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, e triunfo tricolor por dois tentos ou mais dará o título à equipe.