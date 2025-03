Juninho, do Flamengo, vibra com gol em final contra o Fluminense e projeta volta

O Flamengo venceu o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca por 2 a 1, no Maracanã. O atacante Juninho marcou o segundo gol rubro-negro e vibrou por ter ajudado a equipe. O atleta, ainda, citou que sua adaptação vem sendo difícil.

"É um pouco complicado, do jeito que eu vim, com a lesão. Estou melhorando pouco a pouco. O gol foi de grande ajuda e vamos buscar mais uma vitória no domingo", disse Juninho.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gols de Wesley e Juninho, o Flamengo vence a primeira partida das finais por 2 a 1!#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/CMz1L4QZ1M ? Flamengo (@Flamengo) March 13, 2025

Juninho marcou segundo gol do Flamengo, aos 30 minutos do segundo tempo. O atacante pegou rebote e chutou para o gol. A bola desviou em Ignacio e, desta vez, Fábio, goleiro do Fluminense, nada pôde fazer.

As equipes voltam a se enfrentar no fim de semana pelo título, no mesmo estádio.

O Flamengo joga pelo empate neste domingo para chegar ao título. Para esta partida, Juninho tem chance de ser titular, já que Plata saiu de campo com um problema físico e Bruno Henrique dificilmente terá condição de jogo por lesão.