Ceará leva susto, mas elimina o Confiança nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Ceará eliminou o Confiança nos pênaltis por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. No tempo regulamentar, a partida terminou em 2 a 2. Fábio Silva e Ronald Camarão marcaram para os visitantes, enquanto Pedro Raul e Galeano empataram para os mandantes.

Desta maneira, o Ceará avançou à terceira fase da competição. A próxima fase terá os confrontos definidos por meio de sorteio, promovido pela CBF. Por sua vez, o Confiança dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Ceará volta a campo neste sábado, contra o Fortaleza, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Por sua vez, o Confiança enfrenta o Falcon, no Batistão, às 17h do domingo, em duelo válido pela volta da semifinal do Sergipano.

O VOZÂO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL! ???#CearáSC pic.twitter.com/Wq5ddjPxoO ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 13, 2025

O jogo

Aos nove minutos do primeiro tempo, Ronald Camarão recebeu passe de Neto, entrou na área e chutou para o fundo das redes.

Ainda na etapa inicial, aos 34, o Confiança aumentou a vantagem. Após cobrança de falta de Luiz Otávio, a bola desviou em Fábio Silva e morreu dentro do gol do Ceará.

Já aos 28 minutos do segundo tempo, Pedro Raul aproveitou cruzamento de Matheus Bahia e testou para o gol.

A equipe da casa chegou ao gol de empate aos 38. Galeano apareceu livre na área e emendou para as redes.

Nos pênaltis, o Vozão levou a melhor, por 3 a 0. A equipe converteu com Fernando Sobral, Galeano e Rômulo. No Confiança, Fábio Silva isolou, enquanto Airton e André Lima pararam no goleiro Bruno Ferreira.

Veja outros resultados pela Copa do Brasil nesta quarta:

Vitória 0 x 2 Náutico



Operário 1 x 0 Tombense



Athletic 3 (7) x (8) 3 Grêmio



Capital 3 x 1 Porto Velho



Maracanã 0 (4) x (3) 0 Ceilândia



Atlético-GO 1 (1) x (4) 1 Retrô