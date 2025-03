Thiago Silva lamenta "descuido" do Fluminense em final, mas não joga a toalha: "Agora é ter calma"

O Fluminense foi derrotado, nesta quarta-feira, pelo Flamengo, por 2 a 1, pela ida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã. Thiago Silva, zagueiro do Tricolor, lamentou a atuação da equipe, porém ainda acredita em uma virada no duelo de volta.

"Foi bem difícil o início. Quando você entra em um confronto, faz os planejamentos. E levamos um gol por descuido nosso. Foi lateral para nós, sofremos o contra-ataque, um gol da entrada da área. Não pode acontecer, mas assumimos total responsabilidade. Nosso time não fez um grande jogo, deixamos a desejar. No final do primeiro tempo jogamos um pouco mais, começamos a preocupar mais eles. Não criamos tantas situações. Fla-Flu é isso", começou Thiago Silva em entrevista à Globo.

"O Keno colocou a gente no jogo de novo, seria muito complicado começar com um 2 a 0 no domingo. Agora é ter calma, tranquilidade e procurar descansar. No domingo às 16h estaremos em melhores situações. Nos outros jogos eles tiveram um dia a mais de descanso. Não é desculpa, mas no domingo estaremos melhores", acrescentou o defensor.

Ao final da partida, Luiz Araújo, do Flamengo, Freytes e Mano Menezes, do Fluminense, protagonizaram uma discussão Após o ocorrido, o zagueiro do Tricolor das Laranjeiras acabou expulso e, portanto, desfalca a equipe para o jogo decisivo. Thiago Silva, diante disso, pediu cuidado ao elenco.

"Não vi (a confusão). É complicado, quando está na frente tem que tomar cuidado com alguma atitudes nossas. Causa esse tipo de confusão, como já causou em outros clássicos, e passamos essa imagem para o público. Então temos que ter um pouco mais de cuidado. Não sei quem foi do meu time, não vi a situação. Enfim, vamos ver o que o árbitro decide e ver o que temos de melhor para fazer para o próximo jogo", finalizou Thiago Silva.

Agora, o Flamengo joga pelo empate domingo que vai ficar com o título. O Fluminense precisa de um triunfo por três gols para conquistar a taça. Uma vitória por dois gols levará a decisão para os pênaltis.