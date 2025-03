Zubeldía deve manter o sistema com três zagueiros no São Paulo? Vote!

O técnico Luis Zubeldía apostou em um sistema diferente nos últimos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. O treinador abandou a linha de quatro defensiva e escalou o time com três zagueiros, adotando um 3-4-1-2.

Zubeldía mandou essa formação a campo pela primeira vez no clássico contra o Palmeiras, pela 10ª rodada do Estadual. O Tricolor conseguiu conter o ataque palmeirense, não sofreu gols e saiu do Allianz Parque com o empate.

Depois do Choque-Rei, o treinador decidiu entrar com linha de quatro no jogo seguinte, contra a Ponte Preta. O Tric0lor, no entanto, foi derrotado por 2 a 1. Assim, o argentino decidiu apostar na formação com três zagueiros na última rodada, contra o São Bernardo. A tática deu certo mais uma vez, e a equipe venceu o jogo por 3 a 1.

Com o sucesso em dois jogos, Zubeldía manteve a formação nas quartas de final, contra o Novorizontino. Defensivamente, o São Paulo cedeu pouquíssimas chances ao adversário e fez um bom jogo. A equipe venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, e avançou à semifinal.

Nesta etapa da competição, o Tricolor voltou a enfrentar o Palmeiras. Como no primeiro Choque-Rei, Zubeldía seguiu com a linha de três atrás e abriu mão de um volante de marcação, improvisando Oscar no setor.

A equipe conseguiu neutralizar o ataque do rival até o final do primeiro tempo, quando sofreu o gol de Veiga, marcado em cobrança de pênalti polêmico. O time não conseguiu o empate, perdeu o clássico e foi eliminado do Paulista.

Apesar da eliminação, é possível afirmar que o saldo do sistema com três zagueiros é positivo. Em quatro jogos, a equipe acumulou duas vitórias, um empate e uma derrota e sofreu apenas dois gols. Fica a critério de Zubeldía seguir com a formação no restante do ano.