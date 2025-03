Corinthians faz 2 a 0 no Barcelona-EQU, mas não evita eliminação precoce na Libertadores

O Corinthians lutou e até venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, por 2 a 0, mas não conseguiu evitar a eliminação na terceira fase Libertadores. O resultado, conquistado através do gol de Félix Torres e André Carrillo, não foi o suficiente para fazer o Timão, que teve um a mais durante boa parte do segundo tempo, avançar no torneio. A equipe, assim, amarga a terceira queda na fase preliminar da competição em sua história.

A equipe equatoriana, que havia ganhado o jogo de ida em casa por 3 a 0, agora aguarda o sorteio para conhecer o seu grupo na próxima etapa da Libertadores. O evento está programado para a próxima segunda-feira, dia 17 de março.

O Corinthians, por sua vez, recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na grande final do Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz visita o Palmeiras já neste domingo, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O jogo

Empurrado pela torcida, o Corinthians se lançou ao ataque desde o primeiro minuto de jogo, mas encontrou dificuldade para furar a marcação do Barcelona de Guayaquil. O time só conseguiu concluir a gol com perigo aos 22 minutos, quando Carrillo recebeu lançamento de Garro do lado direito da área e soltou um foguete, de primeira, mas Contreras espalmou.

O lance empolgou o Timão, que voltou a assustar os visitantes aos 24 minutos. Desta vez, Matheuzinho cruzou na pequena área e encontrou Yuri Alberto, que cabeceou firme e parou em nova defesa de Contreras. Aos 28, Memphis Depay arriscou de fora da área e mandou a bola muito perto da trave.

A equipe alvinegra passou a demonstrar ansiedade para resolver rapidamente as jogadas e viu a partida esfriar. O time, no entanto, não desistiu e conseguiu abrir o placar aos 39 minutos, através de um escanteio. Garro cobrou na medida para Félix Torres, que subiu sozinho para testar no canto e colocar o Corinthians em vantagem antes do intervalo.

Segundo tempo

Diante da larga desvantagem a ser recuperada, o Timão voltou ainda mais apressado para a etapa final e quase levou um gol do Barcelona-EQU, aos nove minutos. Félix Torres errou o passe e entregou para Oyola, que finalizou de fora e obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa.

O Corinthians deu uma resposta à altura aos 24 minutos. Bidu recebeu no corredor esquerdo, cruzou rasteiro e Quiñónez chegou cortando, mas jogou contra o próprio patrimônio. A bola passou por cima do gol, mas tirou tinta do travessão e assustou Contreras.

A equipe do Parque São Jorge rondava a área, mas esbarra na muralha erguida pelo Barcelona-EQU. Aos 34, o time mandante trocou passes até a bola chegar em Carrillo, que encheu o pé e chutou para fora. Já aos 38, Yuri Alberto recebeu cruzamento e cabeceou para o chão, mas Contreras defendeu.

O Corinthians chegou ao segundo gol aos 39 minutos, através de André Carrillo. Gustavo Henrique desviou o cruzamento de Garro e o peruano apareceu para completar para as redes. O tento inicialmente foi anulado pelo árbitro, que corrigiu e o validou após checagem do VAR.

Ramón Díaz empilhou atacantes no Timão, que tentou o terceiro até os últimos instantes. A equipe, entretanto, não foi capaz de aumentar e vantagem e levar o duelo para os pênaltis, amargando a eliminação.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 0 BARCELONA-EQU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 12 de março de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)



Cartões amarelos: Contreras, Leonai Souza e Vallecilla (Barcelona-EQU); Rodrigo Garro, Talles Magno e Gustavo Henrique (Corinthians)



Cartões vermelhos: Leonai Souza (Barcelona-EQU)



Público: 44.602 torcedores



Renda: R$ 2.910.131,90

GOLS: Félix Torres, aos 39? do 1ºT (Corinthians); André Carrillo, aos 39? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Breno Bidon); Raniele (Romero), José Martínez (Talles Magno), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí (Rangel), Arreaga, Chalá e Vallecilla; Arroyo e Leonai Souza; Janner Corozo, Valiente (Joshué Quiñónez) e Oyola (Campi); Octavio Rivero (Chalá).



Técnico: Segundo Castillo.