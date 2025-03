Ferraresi emenda três jogos seguidos como titular pela 1ª vez com Zubeldía e cresce no São Paulo

Nahuel Ferraresi alcançou na última segunda-feira, na derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, o seu terceiro jogo seguido como titular pelo São Paulo. É a primeira vez que o venezuelano emplaca uma série de jogos entre os 11 iniciais com o técnico Luis Zubeldía.

Além do Choque-Rei, o zagueiro de 26 anos foi titular nas vitórias sobre São Bernardo, por 3 a 1, e Novorizontino, por 1 a 0. O treinador são-paulino decidiu escalar o defensor no esquema com três zagueiros, adotado nos últimos jogos da equipe no Campeonato Paulista.

Ferraresi jamais havia sido escalado como titular em três jogos seguidos por Zubeldía. O jogador já disputou partidas em sequência, mas sempre intercalando entre os 11 iniciais e saindo do banco de reservas. Na atual temporada, por exemplo, esteve em campo sete vez consecutivas.

A última vez que o venezuelano iniciou três jogos seguidos pelo São Paulo faz quase um ano, quando o técnico ainda era Thiago Carpini. Em abril de 2024, o zagueiro foi titular na vitória contra o Cobresal, pela Libertadores, e nas derrotas para Fortaleza e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Com Carpini, inclusive, Ferraresi chegou a jogar quatro partidas seguidas como titular, entre fevereiro e março do ano passado. Após a saída do treinador e a chegada de Zubeldía, ele seguiu sendo utilizado, mas com menos frequência entre os titulares. Com o argentino, o defensor iniciou nove partidas na última temporada.

Ferraresi cresceu no São Paulo muito por conta do esquema adotado por Zubeldía nos últimos jogos. Ao lado de Arboleda e Alan Franco, principais zagueiros do elenco, o venezuelano venceu a concorrência com Sabino e Ruan e foi o escolhido para atuar no lado direito da defesa no mata-mata do Paulista.

O zagueiro soma, até o momento, 11 jogos na atual temporada, sendo seis como titular. Com a camisa do São Paulo, Ferraresi soma 50 partidas, um gol e duas assistências.

Ele mira seguir como titular no próximo dia 30, quando o Tricolor recebe o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).