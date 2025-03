Keno foi assaltado dias antes de gol que mantém Fluminense vivo na final

Do UOL, no Rio de Janeiro

A semana do atacante Keno foi de emoções intensas. Na segunda-feira, ele foi assaltado. Ontem, fez o gol que manteve vivo o Fluminense na final do Carioca.

O que aconteceu

O jogador foi rendido por bandidos na noite de segunda, segundo o UOL apurou.

O episódio aconteceu depois de ele deixar a casa do meia Lima, companheiro de Fluminense.

Keno estava com a mulher e a filha na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando foi atacado.

Os bandidos levaram o carro e o celular do jogador. Mas o veículo foi recuperado antes do confronto com o Flamengo, o primeiro da final do Carioca.

Um certo alívio que culminou com a entrada no segundo tempo e o gol de cabeça que ajudou a manter o Fluminense ainda no páreo, apesar da derrota por 2 a 1 no Maracanã.

Não, não tem nada decidido, a gente sabe que futebol é decidido quando o juiz apita, e a gente sabe que os 90 minutos vão ser muito difíceis. Esse gol deu uma sobrevida para a gente, mas a gente sabe que do lado de lá tem um treinador e uma equipe muito fortes. Que a gente possa voltar a fazer um bom jogo. descansar esses dois treinos que a gente tem para chegar domingo e poder fazer bem esse campeonato Keno

De novo?

Keno já tinha sido vítima de um assalto em janeiro, na Linha Amarela, uma das vias expressas do Rio.

Naquela vez, Keno, Lima, Thiago Santos e Lelê estavam voltando depois do jogo contra a Portuguesa e não conseguiram escapar de um arrastão.

E agora?

Flamengo e Fluminense se enfrentam de novo no domingo, às 16h, também no Maracanã.

O Flu precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão sem passar pela disputa de pênalti.