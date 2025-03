Ceará garante vaga na 3ª fase nos pênaltis e Retrô elimina o Atlético-GO pela Copa do Brasil

Os últimos dois jogos desta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil terminaram empatados e as vagas foram definidas nas cobranças de pênaltis. Em Fortaleza, o Ceará passou sufoco no empate por 2 a 2 no tempo normal e venceu nos pênaltis, por 3 a 0. Em Goiânia, o Atlético-GO perdeu a vaga para o Retrô, que segurou o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e levou a vaga nos pênaltis por 4 a 1.

Mesmo usando os seus titulares, o Ceará sofreu no Castelão, porque saiu perdendo por 2 a 0 para o Confiança, com gols de Ronald Camarão e Luiz Otávio, de falta. No segundo tempo, o time da casa sofreu, mas chegou ao empate, com gols de Galeano e Pedro Raul, de cabeça.

Apesar da pressão final, a vaga acabou sendo definida nos pênaltis. O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, defendeu duas cobranças e viu a outra ser chutada para fora. Os batedores converteram as três cobranças, deixando a disputa em 3 a 0.

No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO saiu atrás do Retrô, que marcou com Maycon Douglas, no primeiro tempo. No segundo, Caio Dantas, de cabeça, empatou. Nos pênaltis, porém, os atleticanos se deram mal e perdem por 4 a 1.

A terceira fase vai reunir os 20 classificados, mais os 12 pré-qualificados, com os 16 confrontos decididos em sorteio. E a vaga passa a ser decidida em dois jogos. Os jogos de ida estão previstos para 30 de abril, enquanto os jogos de volta para 21 de maio. A tabela detalhada será divulgada posteriormente pela CBF.

Quem avançar às oitavas de final vão assegurar R$ 3,638 milhões, independente da divisão que pertencem no Brasileirão.

A competição também terá a entrada de 12 times: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (Libertadores), Cruzeiro (Brasileirão), Santos (campeão da Série B), Flamengo (campeão Copa do Brasil), Paysandu (campeão da Copa Verde) e CRB (Copa do Nordeste).

CLASSIFICADOS

Estão garantidos na terceira fase 17 clubes: Aparecidense-GO, Fluminense, Atlético-MG, Vasco, Maringá-PR, Brusque-SC, Novorizontino-SP, Criciúma-SC, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Grêmio, Capital-DF, Maracanã-CE, Operário-PR, Náutico, Ceará e Retrô.

As últimas três serão definidas nesta quinta-feira, quando o Athletico-PR aparece como favorito, em casa, diante do Guarany-RS. O CSA-AL recebe a Tuna Luso-PA, em Maceió, enquanto o Vila Nova-GO joga em Goiânia como favorito diante do Rio Branco- ES.

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUARTA-FEIRA:

Vitória-BA 0 x 2 Náutico-PE

Operário-PR 1 x 0 Tombense-MG

Athletic-MG 3 (7) x (8)3 Grêmio-RS

Maracanã-CE 0 (4) x (3)0 Ceilândia-DF

Capital-DF 3 x 1 Porto Velho-RO

Ceará-CE 2 (3) x (0) 2 Confiança-SE

Atlético-GO 1 (1) x (4)1 Retrô-PE