Corinthians fica a 1 gol do milagre e cai na maldição da pré-Libertadores

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 na noite de hoje, na Neo Química Arena, e ficou a um gol de levar a decisão aos pênaltis. Porém, a equipe não conseguiu reverter o resultado da partida de ida, na qual perdeu por 3 a 0, e está eliminada na pré-Libertadores.

Félix Torres e André Carrillo balançaram as redes para o time da casa.

O Timão abriu o placar no fim do primeiro tempo, em jogada de bola aérea.

O gol de Carrillo chegou a ser anulado, mas o VAR validou após revisão, na reta final da segunda etapa.

O Corinthians viu aumentar sua "maldição" da pré-Libertadores. O Alvinegro paulista disputou a fase preliminar do torneio pela quarta vez e amargou a terceira eliminação. As derrotas anteriores foram para Tolima, em 2011, e Guaraní-PAR, em 2020, enquanto avançou sobre o Once Caldas, em 2015. Agora, vai disputar a Sul-Americana.

Garro foi para o sacrifício na decisão. Na última terça-feira, o jogador foi poupado do treino em campo com os demais companheiros. Após o confronto contra o Santos, o meia apresentou dores no joelho, mas atuou os 90 minutos da decisão contra o Barcelona-EQU.

O clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo, dia 16, para o Dérbi de ida da final do Paulistão, às 18h30 (de Brasília). O primeiro jogo da decisão será no Allianz Parque, e a Neo Química Arena recebe a volta no dia 27, após a Data Fifa.

Timão começa elétrico e abre placar pelo alto

Com 70% de posse de bola, o Corinthians foi agudo e finalizou cinco vezes ao gol adversário. No entanto, teve dificuldade para quebrar as duas linhas de quatro homens na defesa equatoriana. O melhor lance com a bola rolando foi em cruzamento de Garro, pela esquerda, que terminou com um chutaço à queima-roupa de Carrillo.

Com 28 minutos, Ramón Díaz fez a primeira mudança tática da partida: tirou Raniele e colocou Romero. Inicialmente, o técnico escalou a equipe com Martínez e Raniele no meio, mas decidiu lançar o time mais à frente. Uma vez que o Barcelona abriu mão de atacar e só se defendeu.

O Alvinegro paulista foi elétrico na primeira meia hora de jogo, depois perdeu ritmo, mas abriu o placar em bola parada. Na cobrança de escanteio de Rodrigo Garro, o zagueiro Félix Torres subiu muito e só testou a bola para o cantinho direito do goleiro Contreras.

Esperança com um a mais

Na segunda etapa, o Timão ficou com um homem a mais em campo e com a vantagem de 1 a 0 no placar. O volante Leonai foi expulso — por levar o segundo amarelo — após matar um contra-ataque perigoso do Corinthians.

Ramón fez mais uma movimentação tática, tirou Martínez, outro volante, para a entrada de Talles Magno. Assim, o Timão ficou com uma linha de quatro atacantes, com Memphis mais recuado e próximo a Garro.

O Corinthians ainda marcou o segundo, com Carrillo, e teve a esperança do terceiro. O ataque recheado martelou até o apito final, mas não conseguiu converter as boas chances que criou.

Carrillo, do Corinthians, em ação contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores Imagem: Rebeca Schumacker/Getty

Lances importantes

Susto aos 10 segundos! Logo no primeiro ataque do jogo, o Corinthians foi com sede ao gol de Contreras. Matheuzinho ganhou uma bola pelo alto, e a bola sobrou para Yuri Alberto, que cabeceou no canto esquerdo.

Que bomba! O Timão recuperou a bola no campo de ataque, Garro encontrou Carrillo livre no canto direito, o meia pegou de primeira e mandou uma porrada contra o gol de Contreras, que espalmou para a linha de fundo.

Defesaça de Contreras! Em novo ataque agudo, Carrillo fez um passe pelo alto, Yuri antecipou e cabeceou no cantinho. Mais uma vez Contreras evitou o primeiro gol do Timão.

1 a 0 pelo alto. Garro cobrou escanteio na medida, da esquerda, Félix Torres deu uma de centroavante, subiu alto dentro da área e testou no cantinho direito de Contreras. O goleiro ainda tocou na bola, mas dessa vez não conseguiu evitar.

Leonai expulso. Martínez puxou contra-ataque em velocidade, Leonai deu um 'totó' por trás do volante e recebeu o segundo amarelo.

2 a 0 da esperança! Após longa revisão do VAR, o árbitro confirmou o gol de Carrillo. Gustavo Henrique tocou de cabeça na área, Memphis dividiu com Contreras, e a bola sobrou para Carrillo empurrar no fundo da rede.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU

Competição: Partida de volta da 3ª fase da pré-Libertadores

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e horário: 12 de março de 2025, às 21h30

Árbitro: Esteban Ostojich

Assistentes: Nicolás Tarán e Martín Soppi

VAR: Andres Cunha

Amarelos: Contreras, Garro, Leonai e Gustavo Henrique

Vermelho: Leonai

Público: 44.602 torcedores

Renda: R$ 2.910.131,90

Gols: Félix Torres, aos 38'/1ºT, e Carrillo, aos 42/2ºT

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Breno Bidon); José Martínez (Talles Magno), Raniele (Romero), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Barcelona-EQU: Contreras; Carabalí, Arreaga, Chalá e Vallecilla; Arroyo (Quiñónez), Oyola, Valiente (Campi), Leonai e Corozo; Rivero (Chála). Técnico: Segundo Castillo