Campeão em cima de Santos e São Paulo, Palmeiras tem 1ª final contra o Corinthians com Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira comanda o Palmeiras em sua 14ª final desde que chegou ao clube, no fim de 2020. Nas decisões em que esteve presente, enfrentou os rivais paulistas em quatro delas: São Paulo e Santos, duas vezes cada. Assim, na final do Campeonato Paulista de 2025, terá, pela primeira vez, o Corinthians, pela frente, em uma decisão. E pode fechar a "trinca", com títulos em cima de todos os rivais.

A primeira final da comissão portuguesa foi justamente contra o Santos, que foi a decisão da Copa Libertadores de 2020. Naquela oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Breno Lopes. Depois, voltou a bater o Peixe na final do Campeonato Paulista de 2024. O Alviverde perdeu o primeiro jogo, por 1 a 0, mas conseguiu a virada por 2 a 0 no jogo de volta e faturou a taça.

Enquanto o São Paulo foi adversário em duas finais do Campeonato Paulista. A primeira vez foi em 2021 e nessa ocasião, o Tricolor foi quem levou a melhor depois de empate sem gols no primeiro jogo e vitória por 2 a 0, no Morumbi, na volta. No ano seguinte, as equipes reeditaram o confronto e o Verdão deu o troco. O Tricolor venceu o jogo de ida, mas o Alviverde fez 4 a 0 na volta e conquistou o primeiro Paulista sob comando de Abel.

Em 2023, o Verdão venceu mais um título, dessa vez contra o Água Santa, também com uma virada. Foi derrotado no jogo de ida, mas depois reverteu o resultado e conquistou o bicampeonato na oportunidade. Disputando sua sexta final seguida, a quinta sob comando da comissão técnica portuguesa, o Palmeiras tenta faturar o tetracampeonato inédito.

O único a conquistar o Estadual quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano (1916 e 1919), tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália. Nos últimos seis anos, foram quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e um vice-campeonato (2021).

A última vez, inclusive, que o Corinthians foi rival do Palmeiras em uma decisão, foi pouco antes da chegada de Abel. As equipes se enfrentaram na final do Estadual de 2020, sob comando de Luxemburgo. Depois de empate no agregado, o Verdão bateu o Timão, nos pênaltis e conquistou o Paulista daquele ano, colocando fim a um jejum de 12 anos.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, no jogo de ida da final do Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.