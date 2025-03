Alcaraz arrasa Dimitrov, soma 15ª vitória seguida em Indian Wells e avança às quartas de final

Com campanha perfeita e nenhum set perdido, o atual bicampeão Carlos Alcaraz já está nas quartas de final do ATP 1000 de Indian Wells. O espanhol se vingou do búlgaro Grigor Dimitrov, de quem vinha de derrotas em Xangai e Miami, para somar sua 15ª vitória seguida na competição, duplo 6/1.

Diferentemente dos últimos encontros, desta vez Alcaraz se impôs do começo ao fim para superar um rival que vinha se tornando uma pedra no sapato do atual número 3 do mundo. A vitória veio em apenas 1h14 de jogo.

Alcaraz começou a partida já quebrando o serviço do búlgaro. E teve chances para abrir 3 a 0, mas desperdiçou o break point. Após Dimitrov anotar o ponto de honra, o espanhol empilhou pontos para fechar o primeiro set com 6 a 1.

O set decisivo foi parecido, mas com o espanhol tendo a priemra chance de quebra no segundo set. Foram duas desperdiçadas. Após o 1 a 1, contudo, não deu mais chances e voltou a emplacar pontos para novo 6 a 1.

"É muito difícil jogar contra o Grigor, ele é muito talentoso e pode fazer o que quiser com a bola. Nas duas últimas vezes, perdi contra ele. É sempre difícil. Hoje, com as condições, foi muito difícil para nós dois. Mas eu tinha que sobreviver", afirmou Alcaraz, ainda na quadra.

"Eu sempre digo que nessas condições você tem que sobreviver, não importa o que aconteça. Estou muito feliz por ter conseguido jogar ralis longos e ter um bom ritmo, mesmo com as condições. Feliz por passar."

O adversário nas quartas será o argentino Francisco Cerúndolo, que passou pelo perigoso australiano Alex de Minaur, cabeça de chave 9, em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3.