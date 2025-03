Raphael Veiga vê Palmeiras maduro em decisões e mira tetra do Paulista: "Fazer de tudo para ganhar"

O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista pela sexta vez consecutiva. Essa é a 15ª decisão da equipe desde 2020. O meio-campista Raphael Veiga, que marcou o gol na semifinal contra o São Paulo, vê o clube mais maduro em jogos eliminatórios e mirou a conquista do tetra do Estadual.

"Estamos cada vez mais maduros para jogar jogos assim. Soubemos jogar o jogo, um jogo difícil. Os últimos jogos contra São Paulo têm sido assim, mas soubemos jogar e o principal foi a classificação. No segundo tempo, tivemos até oportunidades para matar o jogo, mas está todo mundo de parabéns. Temos de valorizar essa vitória. Daqui a pouco temos mais dois jogos importantes, a nossa sexta final consecutiva. Vamos fazer de tudo para ganhar o nosso quarto título seguido", disse.

No Choque-Rei, Veiga completou 150 partidas no Allianz Parque. Com essa marca, é o terceiro atleta que mais atuou na arena, ficando atrás apenas de Dudu (206) e Weverton (176). Artilheiro na casa do Verdão, com 52 bolas na rede, superou Edmundo e se isolou na sexta posição entre os maiores artilheiros do Verdão em casa, considerando também as épocas de Parque Antarctica e Palestra Itália.

"No futebol, o que fica são os momentos, a história, porque o futebol passa muito rápido. Temos de desfrutar o máximo enquanto a gente joga, enquanto estamos aqui. A gente tem de fazer o nosso melhor, se dedicar ao máximo para conseguir conquistar títulos, ficar na história do clube, e lá na frente olhar para trás e falar que tudo valeu a pena. Falando de mim, eu fico muito feliz por essas marcas, gols, números. Fico feliz porque eu nunca imaginei chegar a esse nível, mas é consequência de um trabalho de muito tempo", seguiu.

Palmeiras e Corinthians voltam a decidir uma final de Estadual depois de quatro anos. As equipes se enfrentaram pela última vez em uma final em 2020, quando o Verdão faturou a taça após vitórias nos pênaltis. O primeiro jogo da final acontece neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"Sempre diferente pela história que tem, pela rivalidade. Sabemos que tem um monte de coisas que envolvem uma decisão. Mas temos de estar focados naquilo que a gente tem de fazer, nos nossos treinos, quem for para as seleções e quem fica aqui. Temos de estar todos alinhados porque em jogos assim, em finais, não se pode dar brecha nenhuma. Todo sacrifício é válido para a gente no final comemorar", finalizou.