Corinthians vai disputar a Sul-Americana após queda precoce na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians disputará a Sul-Americana após ter sido eliminado na terceira fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Alvinegro paulista não se despede de competições internacionais em 2025 apesar da queda precoce na Libertadores. O clube do Parque São Jorge venceu o Barcelona-EQU na Neo Química Arena por 2 a 0 e foi desclassificado por ter perdido a ida por 3 a 0.

O Corinthians vai entrar direto na fase de grupos da Sul-Americana. A vaga no torneio do segundo escalão da América do Sul é uma espécie de prêmio de consolação aos times que batem na trave e não avançam à fase de grupos da Libertadores.

Os grupos da Sula serão definidos na próxima segunda-feira em sorteio. O Corinthians, assim como os outros três perdedores dos confrontos da terceira fase preliminar da Libertadores, estará no Pote 4.

Com o Corinthians, o Brasil terá ao menos sete representantes na Sul-Americana —Bahia x Boston River, nesta quinta, é o último jogo da pré-Libertadores. Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória também estarão na fase de grupos. O número ainda pode aumentar, caso todos os sete avancem ao mata-mata e algum time brasileiro fique em terceiro nos grupos da Libertadores.

Potes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1

Atlético-MG

Fluminense

Grêmio

Independiente

Cruzeiro

Lanús

Defensa y Justicia

América de Cali

Pote 2

Guaraní-PAR

Palestino

Caracas

Vasco

Huracán

Universidad Católica

Unión-Española

Godoy Cruz

Pote 3

Once Caldas

Racing-URU

Union

Nacional Potosí

Cienciano

Sportivo Luqueño

Puerto Cabello

Cerro Largo

Pote 4

Mushuc Runa

Atlético Grau

Vitória

San José

Deportes Iquique

Melgar

Corinthians

Bahia/Boston River