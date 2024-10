Corinthians: Érika revela premonição da mãe em gol do penta da Libertadores

A zagueira Érika, uma das veteranas do Corinthians, contou a "premonição" feita por sua mãe antes da final da Libertadores Feminina. As Brabas conquistaram o penta da competição, neste sábado (19), ao vencerem o Santa Fé por 2 a 0.

O que aconteceu

De acordo com Érika, o gol de cabeça não foi nenhuma surpresa. Horas antes, a mãe dela havia previsto o lance em uma conversa por telefone. A comemoração da zagueira foi direcionada para a "bolotinha", como ela carinhosamente a apelidou.

Eu falei com a minha mãe hoje, e ela ainda falou: 'Você vai fazer o gol do título e de cabeça'. Mas, pô, mãe, tem que ser sempre de cabeça, não pode ser chutando também? Ela disse que ia ser de cabeça. Eu fiz a comemoração para ela. Érika, zagueira do Corinthians, ao Sportv

O lance teve um peso especial para a camisa 99, que retornou recentemente de uma lesão grave. Érika ficou afastada por mais de um ano por romper o ligamento cruzado anterior do joelho — foi a segunda contusão em dois anos. Ao contar sua trajetória recente, a jogadora de 36 anos não conseguiu conter as lágrimas.

Eu fico muito feliz, porque foi aqui que eu me machuquei e foi aqui que eu retornei e eu fiz um gol — não vou nem falar que foi o gol do título —, mas foi um gol. A gente precisava de um gol de bola parada, porque entra e a gente mesmo tinha muita cobrança, entre o técnico. Érika

Brabas no topo da América do Sul

Essa foi a quinta taça das Brabas do Timão na Libertadores. No entanto, nesta temporada, muitas mudanças aconteceram, inclusive a troca completa da comissão técnica. O treinador Arthur Elias deixou o comando do clube ao fim de 2023 para assumir a seleção feminina.

Lucas Piccinato ficou com a vaga deixada por Arthur e manteve a hegemonia de títulos do time. Para Érika, isso tem um motivo claro: o compromisso do Corinthians com a modalidade.

É um trabalho que vem sendo bem feito, que vem sendo trabalhado com a maior intensidade possível e com a vontade de todas essas meninas aqui, comissão técnica e diretoria. Eu acho que isso é primordial para a nossa modalidade e para o Corinthians. Que continue desta forma. Érika

"Sai comissão, entra comissão, algumas atletas saem, mas a essência do Corinthians não pode faltar, que é a vontade de sempre querer, aquele tesão de vestir a camisa do Corinthians. Então, a gente fica feliz por isso. E mais um título para o nosso currículo", acrescentou a zagueira.