Raniele encerra longo jejum, marca primeiro gol pelo Corinthians e reencontra boa forma

O Corinthians não iniciou bem a caminhada na Copa Sul-Americana. O Alvinegro paulista foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental.

Apesar do revés, o duelo foi especial para Raniele, titular absoluto no meio-campo do Corinthians neste início de ano. O volante anotou seu primeiro gol com a camisa alvinegra - subiu de cabeça após cruzamento de Carrillo e testou para o fundo das redes.

Com o tento da última quarta-feira, o camisa 14 também colocou fim a um jejum duradouro de mais de um ano sem marcar. O jogador não balançava as redes desde outubro de 2023, quando ainda defendia o Cuiabá.

"Fiquei muito feliz, porque em toda a minha carreira, eu nunca passei um ano sem fazer gols, acho que gastei tudo em 2023, que fiz quatro gols (risos). Ano passado eu não marquei nenhum gol, fiquei muito triste por isso. Vinha buscando muito, queria muito sentir o carinho da torcida quando se faz um gol e comemora com eles. Eu sei que o Carri tem esse cruzamento mais alto, então me posicionei um pouco mais atrás para pegar ela não tão na frente. Fui muito feliz no cabeceio e espero que possam vir mais e mais gols", declarou Raniele, na zona mista, sobre o gol.

Raniele vive bom começo de temporada no Timão. O volante, que passou por altos e baixos no ano passado, reencontrou a boa forma e tem feito grandes jogos pela equipe neste 2025. Não à toa, é titular absoluto do técnico Ramón Díaz e tem justificado a titularidade.

Na reta final da última temporada, Raniele chegou a perder espaço no time inicial do Corinthians. O jogador estava em uma rotação abaixo em relação aos demais meio-campistas e foi pouco utilizado no mês de outubro. Depois, entretanto, o atleta ganhou oportunidade no segundo tempo do Derby contra o Palmeiras.

O volante teve boa atuação defensiva nos 45 minutos disputados no clássico e, a partir daí, recuperou o prestígio com a comissão técnica. Nas últimas seis rodadas do Brasileiro, ele foi titular e mostrou regularidade, o que certamente contribuiu para que iniciasse 2025 no 11 inicial.

Na atual temporada, então, Raniele já disputou 13 partidas com a camisa do Corinthians - todas como titular. O meio-campista, entretanto, precisou ficar afastado dos gramados por pouco mais de duas semanas devido a uma contusão. Apesar disso, não perdeu seu lugar no 11 inicial e voltou como saiu: com boas atuações.

Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, Raniele foi um dos destaques do Timão, tanto no jogo de ida como no jogo de volta. Não houve bola perdida para o volante, que correu o campo todo e teve a felicidade de sagrar-se campeão junto ao elenco.

Já na derrota para o Huracán na última quarta-feira, o camisa 14 foi um dos poucos que jogou bem e se salvou na equipe corintiana. Agora, o volante busca manter a regularidade para seguir como titular no meio-campo do time.

O Corinthians volta a campo neste sábado para enfrentar o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e Raniele projetou o confronto.

"Temos a força da nossa torcida, como eu entendo sempre. Temos que entrar com a chavinha virada, porque acho que os primeiros jogos depois de um título são sempre os mais perigosos. Fomos para a Bahia, conseguimos um resultado até bom, visto a dificuldade que tivemos e o momento que estávamos. É tentar virar essa chave agora e somar três pontos no Brasileiro, que é muito importante para nós", avaliou o atleta.