São Paulo supera série de 2005 e vive maior sequência invicta na Libertadores no século

Com a vitória sobre o Talleres na última quarta-feira, pela estreia na Libertadores, o São Paulo alcançou uma marca significativa. A equipe superou a série de jogos de 2005 e alcançou sua maior sequência invicta no torneio continental neste século.

O triunfo marcou a décima partida seguida do Tricolor sem perder na Libertadores. Entre os anos de 2024 e 2025, o time são-paulino conquistou seis vitórias e quatro empates. A última derrota ocorreu justamente para o Talleres, em abril do ano passado.

A série supera a conquistada em 2005, quando o Tricolor Paulista ficou nove jogos invictos na Libertadores. Neste ano, inclusive, o clube do Morumbis sagrou-se campeão e comemorou seu terceiro título na competição.

Na série recente, o São Paulo acumulou vitórias contra Cobresal (2), Barcelona-EQU, Talleres (2) e Nacional-URU. Além disso, a equipe ainda somou empates com Barcelona-EQU, Nacional-URU e Botafogo - nos dois jogos das quartas de final.

Além de superar a maior série invicta do século, o time de Luis Zubeldía também igualou a segunda maior sequência de invencibilidade da história do clube na Libertadores. Em 1992, ano do primeiro título do São Paulo, a equipe, comandada por Telê Santana, ficou dez jogos sem perder no torneio.

O Tricolor pode igualar a maior série invicta de sua história na competição na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Alianza Lima-PER. Caso não perca, a equipe chegará a 11 partidas sem derrota, marca alcançada em 1974, quando foi vice-campeão em sua segunda participação na Libertadores.

O duelo contra o Alianza Lima-PER está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Morumbis, e é válido pela segunda rodada do Grupo D. Antes, o São Paulo visita o Atlético-MG no domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).