Abel cita corintiano ao explicar dificuldades do Palmeiras: 'Dão a vida'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Abel Ferreira citou uma declaração de Raniele, volante do Corinthians, ao explicar as dificuldades que o Palmeiras encontrou para vencer o Sporting Cristal por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela Libertadores.

O que aconteceu

Raniele disse que o Corinthians fez jogo "estilo sul-americano" na final do Paulistão. O Timão segurou o 0 a 0 na Neo Química Arena e foi campeão em cima do Palmeiras.

Contra o Palmeiras fizemos um jogo de estilo sul-americano. Paramos todos os ataques deles em faltas, seguramos o jogo quando tínhamos que segurar, quando tínhamos que ficar no chão, ficamos. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não. Raniele, após Corinthians 1 x 2 Huracán

Abel Ferreira citou a declaração do corintiano após a vitória sobre o Sporting Cristal. Ele usou a fala do rival ao falar sobre como os adversários se portam quando jogam contra o Palmeiras.

Vocês viram o que o Raniele disse depois do jogo contra o Corinthians, não viram? Ouçam bem o que ele disse. O que é jogar contra o Palmeiras. É isso que eu e meus jogadores temos que estar preparados. Às vezes jogamos mal, mas não só jogamos mal porque não estamos em boa forma, jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com atenção o que ele usou. 'Temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras'. É isso que os adversários fazem contra o Palmeiras.

Não é só a dinâmica e fluidez da equipe, é que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras. Ainda bem que não fui eu que disse, se eu dissesse ia cair mal. Quando damos esses passos de crescimento, as equipes quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isso o que o Corinthians fez. Só dar porrada para não deixar jogar, vamos dar porrada, não fui eu quem disse, foi o Raniele. E temos que estar preparados para isso. Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Palmeiras vence mesmo jogando mal

O Palmeiras não teve grande atuação em Lima, mas ela foi o suficiente para a equipe vencer o Sporting Cristal por 3 a 2, pela primeira rodada da Libertadores.

Estêvão abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo. Pretell igualou tudo com um golaço na etapa final, Piquerez recolocou o Verdão à frente, Tavara empatou de novo, mas Richard Ríos deu a vitória ao time brasileiros nos acréscimos.