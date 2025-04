Palmeiras: Luighi segue desafiado pela vida e dá boas respostas, diz Bira

Em mais uma vitória do Palmeiras nos minutos finais pela Libertadores, coube a Luighi mostrar que, além de reforços de peso, o clube alviverde pode contar com a base, disse Bira, no Fim de Papo.

O comentarista destacou que a atuação decisiva de Luighi mostra que, além de ter coragem no debate de pautas sociais, o jogador também tem personalidade em campo.

O jovem atacante entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 2. Ele deu uma bela assistência para o gol da vitória palmeirense, marcado por Richard Ríos aos 47 minutos.

Que estrela! É um menino que vai sendo desafiado pela vida, em momentos muito delicados e vai mostrando que tem muito a acrescentar no futebol e nas pautas sociais, trazendo o debate. [...] Mostrou muita personalidade, com segurança para botar uma bola de primeira na cabeça do Richard Rios.

Bira

