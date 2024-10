Se Flamengo passar pelo Corinthians, será com Gabigol, diz Casão

Durante o Fim de Papo desta sexta (18), Casagrande opinou que o Flamengo deve apostar em Gabigol no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Assim como Casão, Renato Maurício Prado defendeu que Gabigol seja titular, apesar da má fase. RMP argumentou que o atacante costuma brilhar em jogos decisivos e que é a melhor opção para a posição, apontando que Bruno Henrique e Gonzalo Plata, as outras alternativas, seriam improvisados na função.

Se o Flamengo classificar no domingo vai ser pelo Gabriel. O caminho vai ser pelo Gabriel. Se passar. Se conseguir eliminar o Corinthians é através do Gabriel.

Casagrande

O Gabriel é um jogador desses grandes jogos. Se o Filipe Luís souber prepará-lo, o Gabriel vai entrar tão ou mais motivado que os jogadores do Corinthians. É o jogo para dizer que é a hora do Gabriel, que ele pode mostrar que ainda é o Gabigol. [...] O Flamengo não tem opção. Se jogar sem o Gabriel, o Flamengo tem que improvisar o Bruno Henrique ou o Gonzalo Plata. [...] É preciso dar força ao Gabriel nessa hora: "É a tua grande chance! Vai lá e pega ou é ladeira abaixo". [...] A hora de o Gabriel mostrar algo é agora. Ou agora ou nunca mais.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra