Zubeldía comemora vitória e rechaça crise: 'Não posso cuidar do que dizem'

O técnico Luis Zubeldía comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco e rechaçou qualquer possibilidade de crise entre ele e a diretoria do São Paulo. O argentino enfatizou a boa relação no Morumbis e valorizou a campanha no Brasileirão.

'Não cuido do que dizem'. "Dirigentes sempre vão nos treinamentos, todos os dias. Tem uma distância normal conosco, não falam sempre. Eu gosto da distância. Que estejam, mas também gosto da distância para processar o momento da equipe com meu estafe e jogadores. Sempre tivemos boa relação. O que acontece é que se fala tanto que não posso cuidar do que dizem, estou focado no que estamos fazendo aqui e só. São Paulo tem que estar o mais forte possível para nossos torcedores, que são um espetáculo sempre me tratando muito bem em todos os lugares que fui, há um bom sentimento com eles"

Reunião com Casares. "Me sinto muito feliz no São Paulo. Falei com Julio neste momento, com todos da comissão, pra mim sempre mostraram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos também. Temos que parar para analisar o rendimento em cada competição e colocando tudo sobre a mesa e fazendo uma análise profissional e objetiva é o mais saudável para todos. Podemos corrigir coisas ou confiar no que estamos fazendo"

Brasileirão melhor. "Chegamos a 50 pontos, quero destacar o rendimento da equipe que foi bom. Temos objetivo de nos classificarmos para a Libertadores. Em comparação com 2023, hoje temos 11 pontos a mais. Isso é uma boa notícia para o São Paulo. É que algo está sendo feito bem. Mostra uma melhoria. Os números indicam um bom caminho"

Competição no treino. "O que aconteceu nas últimas semanas é que aumenta uma competição interna porque há mais treinamentos. Quando jogamos a cada quatro dias é difícil avaliar o crescimento dos jogadores, trocamos sem tantos fundamentos. Com treinamento, é mais importante a competição interna e vamos trocar. Está claro que falta muito, mas temos que seguir trabalhando e competindo internamente para depois ganhar jogos"

Veja outras respostas de Zubeldía

Erick ganhou posição no treino

Fiz um amistoso e isso me permite ver os jogadores. Nesse jogo jogou Nestor, Galoppo, Erick, William de 9. Hoje não aconteceu nada com Calleri, mas se acontecesse precisava ter um jogador para o lugar poque André estava suspenso. Ter mais tempo permite que eles compitam e fazem vê-los. Erick ganhou a posição hoje pelo que jogou no amistoso. Há muitos motivos pelos quais tivemos um bom rendimento hoje.

Vitória

Momento do campeonato que sentíamos que precisávamos trocar algumas posições. Alguns casos por necessidade. Hoje soubemos que Alan não poderia jogar e tivemos que armar com Sabino e Ruan. Não há um motivo pelas trocas. Sentíamos que os que jogaram hoje mereciam uma oportunidade.

Parte psicológica após eliminações

Não sei se foi uma melhora psicológica, tática, individual, coletiva... Creio que dentro de um campeonato tão longo, de 38 rodadas, temos que passar por todas as situações e oscilações. Jogos que jogamos bem e perdemos, que jogamos mal e ganhamos. Hoje merecemos ganhar. Quando algo acontece em relação a rendimento, não há um motivo só. Não fico dando voltas e pensando na mesma situação pois não é saudável para mim nem para os jogadores. Valorizo o que fizeram até aqui.

Questão de calendário

Não gosto de falar aqui porque não estou há muito tempo. Sinto que é falta de respeito eu falar do calendário do Brasileirão. Eu gosto de jogar muito no ano, mas não exagerar essa situação pela saúde dos jogadores. Acontece de compararmos liga daqui com Europa e esquecemos que o Brasil é muito grande e temos que ir de um lugar a outro. Teríamos que analisar cada caso. Do outro lado está a situação econômica, os clubes precisam de dinheiro e vender jogos. Do outro lado está a saúde dos jogadores. Creio que pode ser algo mais controlado. Tive na reunião do Paulista com o Mauro Silva e muitos presidentes falavam sobre o tempo para pré-temporada, para ter um período maior. Creio que está se tomando consciência, mas é necessário avaliar cada país.

Falta alguma peça no elenco

Gosto de analisar a situação e aquilo que fizemos. Quando ficamos fora da Copa do Brasil, tivemos mais domínio em grande parte do jogo. Copa Libertadores entregamos tudo contra uma equipe com quatro jogadores de seleção no ataque. Nós temos nossa equipe e por isso competimos bem. Por outro lado está Brasileirão, duríssimo.

Lucas

Parabenizei Lucas hoje. Quando cheguei, falaram que ele rendia mais por dentro do que por fora. Creio que pode render nos dois. Está mais vigente do que nunca. Dependendo da forma que a equipe joga, ele se potencializa jogando por fora também. Hoje foi a demonstração. Hoje foi um prêmio para os dois que marcaram. Prêmio primeiro por trabalharem em equipe, e depois por converterem.