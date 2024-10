Léo Pereira é multado por atraso em chegada ao treino do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Pereira foi multado na última semana por chegar atrasado ao treino do Flamengo. O fato aconteceu na reapresentação do elenco na última quarta-feira, após os três dias de folga da Data Fifa.

O que aconteceu

O voo de Léo Pereira atrasou 2 horas no retorno de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. Por isso, ele não chegou a tempo do treino. A informação da multa foi dada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo UOL.

Léo comunicou ao Fla e treinou sozinho quando conseguiu chegar ao Ninho. Ele foi multado e seguiu normalmente os dias seguintes. A namorada do jogador, Karoline Lima, inclusive relatou o atraso nas redes sociais.

A multa é uma regra do clube. Isso, porém, não gerou um problema internamente e foi comunicado ao grupo como procedimento normal.

Léo Pereira, inclusive, pode ser titular no clássico com o Fluminense. Ele está treinando com Filipe Luís e tem boas chances de iniciar a partida na quinta-feira.