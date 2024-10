Santos defende ótimo retrospecto contra a Chapecoense, próxima adversária na Série B; confira

O Santos retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Mirassol, no último sábado, por 3 a 2, na Vila Viva Sorte. Agora, o foco do Peixe é se manter no topo da tabela da Segunda Divisão e, para isso, uma vitória diante da Chapecoense, próxima adversária no Santos, é fundamental. A bola rola nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos tem levado a melhor em confrontos contra a equipe catarinense e venceu todos dos últimos jogos, inclusive o duelo pela décima rodada da Série B deste ano, quando fez 1 a 0 na Vila Viva Sorte. Neste recorte, o Peixe não sofreu nenhum gol e balançou a rede dos catarinense em sete oportunidades.

A última vitória da Chapecoense aconteceu no dia 12 de novembro de 2018. Na ocasião, pela 33ª rodada do Brasileirão daquele ano, a equipe de Santa Catarina bateu o Santos, na Vila Viva Sorte, por 1 a 0, com gol de Leandro Pereira, aos 29 minutos.

No geral, Santos e Chapecoense se enfrentaram 15 vezes. São dez vitórias santistas, três triunfos da Chape e apenas dois empates. Ou seja, o Alvinegro da Vila tem 71% de aproveitamento neste embate.

Após a vitória no último duelo, contra o Mirassol, o Santos voltou a ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, deixando o Novorizontino, com 54, para trás. Uma nova vitória sobre a Chapecoense é fundamental para consolidar o Peixe no topo da Segundona.