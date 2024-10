Invencibilidade aumenta confiança do Botafogo para momento decisivo

Líder do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa Libertadores, o Botafogo se prepara para uma nova sequência de jogos decisivos com um fator que joga a confiança lá em cima: a série de invencibilidade.

O Botafogo ostenta uma sequência de dois meses sem perder. São 11 jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias e cinco empates. A última derrota foi no dia 11 de agosto, quando o clube carioca perdeu por 3 a 2 para o Juventude, fora de casa, pelo Brasileirão.

Depois daquele tropeço, o Fogão emplacou uma série de resultados expressivos. O Botafogo abriu o duelo com o Palmeiras, pela Libertadores, com vitória por 1 a 0 e logo depois goleou o Flamengo por 4 a 1, pelo Brasileirão.

Nesta sequência de invencibilidade, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e depois o São Paulo, nas quartas de final, com uma vitória nos pênaltis.

Pelo Brasileirão, além da goleada sobre o Flamengo, o Fogão conquistou outros resultados marcantes, como o triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, em confronto direto pela liderança, a vitória por 1 a 0 no clássico com o Fluminense e o triunfo da última rodada, sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, fora de casa.

A vitória sobre o clube paranaense, por sinal, fez o Botafogo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão para três pontos. Assim, o clube carioca entrou na data Fifa de bem com a vida e com a confiança lá no alto.

Agora, o Botafogo se prepara para uma nova bateria de jogos decisivos. Após quatro dias de folga, o Fogão se reapresenta neste domingo. Na sexta-feira, o time de Artur Jorge enfrenta o Criciúma, no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois, abre a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, no dia 23, no Nilton Santos.

A sequência de invencibilidade do Botafogo

Botafogo 2×1 Palmeiras - Libertadores



Botafogo 4×1 Flamengo - Brasileirão



Palmeiras 2×2 Botafogo - Libertadores



Bahia 0x0 Botafogo - Brasileirão



Botafogo 2×0 Fortaleza - Brasileirão



Botafogo 2×1 Corinthians - Brasileirão



Botafogo 0x0 São Paulo - Libertadores



Fluminense 0x1 Botafogo - Brasileirão



São Paulo 1(4)x1(5) Botafogo - Libertadores



Botafogo 0x0 Grêmio - Brasileirão



Athletico-PR 0x1 Botafogo - Brasileirão