Zubeldía comanda atividade, mas preserva quem atuou no jogo-treino contra o São Bernardo

O técnico Luis Zubeldía comandou mais uma atividade na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, visando o confronto da próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, o treinador argentinou dividiu o elenco. Quem atuou no jogo-treino contra o São Bernardo, na última sexta-feira, realizou exercícios de força e um trabalho de recuperação física.

Já os demais atletas inicialmente participaram de uma atividade focada em posse e saída de bola. Posteriormente, esse grupo de jogadores também fez um treino técnico em uma área delimitada do gramado.

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga e se reapresentará na segunda-feira. Ou seja, Luis Zubeldía comandará mais duas atividades antes de enfrentar o Vasco da Gama em Campinas, jogo no qual sua equipe entrará bastante pressionada por uma vitória após o revés sofrido para o Cuiabá, vice-lanterna do Brasileirão.

O Tricolor é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e tem como principal objetivo nestas nove rodadas restantes garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, o que é conquistado apenas pelos quatro primeiros times da tabela. Por isso, essa reta final de competição deve ser tratada como verdadeiras finais pelos são-paulinos.