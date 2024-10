Santos x Boca Juniors: veja onde assistir ao jogo pelas quartas da Libertadores feminina

Neste sábado, o Santos enfrenta o Boca Juniors em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores feminina. O confronto vai acontecer às 20h (de Brasília), no Estádio Carfem.

O duelo pelas quartas de finais do torneio contará com transmissão do SporTV, Pluto TV, BandSports, CazéTV e Canal Goat.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sereias da Vila (@sereiasdavilaoficial)

As Sereias da Vila buscam manter o retrospecto positivo nesta edição da competição. Na primeira fase, a equipe venceu Olimpia, Colo-Colo e Always Ready para terminar na liderança do Grupo B e com a melhor campanha, com nove pontos.

Já o Boca Juniors terminou na segunda posição do Grupo A, com sete pontos, empatado com o líder Corinthians, mas com desvantagem no saldo de gols (10 vs 3). O time argentino superou Libertad e ADIFFEM e empatou com o Timão.

Quem avançar no duelo encontrará o vencedor de Corinthians e Olimpia. A bola vai rolar às 17h desse sábado, no Estádio Arsenio Erico.