Flick mostra 'fome' por tríplice coroa no Barcelona, mas respeita o Real: 'Tem um ótimo time'

Pela primeira vez, o técnico Hansi Flick admitiu que a meta do Barcelona é fechar a temporada com mais três títulos. O primeiro pode vir neste sábado, na final da Copa do Rei. Depois, o time tenta manter a boa vantagem de quatro pontos na liderança do Espanhol e, por fim, tentará ganhar a Liga dos Campeões, na qual está na semifinal. Os dois primeiros são em disputa direta com o Real Madrid e o treinador prega total respeito aos comandados de Carlo Ancelotti.

"Temos a chance de ganhar três títulos, e esse é o nosso objetivo. Mas eu sei, ou nós sabemos, que é difícil porque estamos jogando contra o Real Madrid, e eles têm um ótimo time", afirmou Flick. "Não somos favoritos. Eles podem nos prejudicar e para mim o mais importante é que façamos nosso trabalho da melhor maneira possível, com total respeito."

O Barcelona vem de duas goleadas sobre o Real Madrid, com 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, em janeiro, na Arábia Saudita, e por 4 a 0 no primeiro turno do Espanhol, em pleno Santiago Bernabéu. E é justamente com um possível clima de euforia pelos resultados recentes que o treinador alerta seu grupo pregando humildade.

"O que vale é o presente, não os resultados passados contra o Real Madrid. Quero que minha equipe respeite o adversário. São 90 minutos, talvez mais, e teremos de dar tudo de nós para ganhar o título", disse. "É por isso que treinamos, para preparar nosso time para vencer. E também para os fãs. Mais de 26 mil pessoas estarão aqui para nos apoiar, e isso é algo grandioso", frisou o comandante.

E Flick tem motivos de sobra para manter a humildade e o respeito. Quando o assunto é final, o time merengue leva pequena vantagem no confronto. São 11 conquistas do Real Madrid, diante de sete do Barcelona.

O comandante catalão ainda frisou a juventude de seu elenco e não escondeu sua satisfação e confiança em Lamine Yamal. "Temos uma equipe muito jovem e esta é uma ótima experiência para eles", previu. "Lamine Yamal é um jogador inacreditável para a sua idade. Ele tem apenas 17 anos."