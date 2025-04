Dorival só não treinou seis dos 20 times da atual edição do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

Fechado com o Corinthians, o técnico Dorival Júnior só não treinou seis times que estão na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lista quase completa

Botafogo, Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia são os únicos times da atual Série A que nunca foram treinados por Dorival Júnior.

Dorival já comandou: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Internacional, Juventude, Cruzeiro, Atlético-MG, Ceará, Fortaleza e Sport.

O time que Dorival treinou mais vezes foi o Flamengo. O treinador já passou três vezes pelo Rubro-Negro.

Dorival nunca foi campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador já conquistou três Copas do Brasil [Santos, Flamengo e São Paulo e uma Série B [Vasco], mas nunca levantou a taça da primeira divisão nacional.

Trabalhos de Dorival em times da Série A

Flamengo (2012-13, 2018 e 2022)

São Paulo (2017-18 e 2023)

Santos (2009-10 e 2015-17)

Vasco (2008-09 e 2013)

Palmeiras (2014)

Atlético-MG (2010-11)

Cruzeiro (2007)

Fluminense (2013)

Internacional (2011-12)

Fortaleza (2004-05)

Juventude (2005)

Ceará (2022)

Sport (2005-06)

Corinthians (2025)

Dorival fecha com o Corinthians

Dorival Júnior acertou com o Corinthians e herda o cargo deixado por Ramón Díaz. O argentino não resistiu aos maus resultados recentes e deixou o cargo pouco tempo após conquistar o Campeonato Paulista.

Dorival foi contratado após Tite desistir de acordo. O Corinthians encaminhou acerto para o retorno do ídolo, mas ele teve uma crise de ansiedade antes de viajar a São Paulo e desfez o acerto. Com isso, Dorival voltou a ser prioridade.

O técnico assume o Corinthians em momento de oscilação. O time faz começo com altos e baixos no Brasileirão e vai mal Sul-Americana, onde tem apenas um ponto. A equipe também disputa a Copa do Brasil e vai encarar o Novorizontino na terceira fase.

O experiente treinador também entra para outra lista: técnicos que treinaram os quatro principais times de São Paulo. Ele se tornou o oitavo na história e se juntou a Aymoré Moreira, Carlos Alberto Silva, Cuca, Emerson Leão, Nelsinho Baptista, Oswaldo Brandão, Oswaldo de Oliveira e Rubens Minelli.