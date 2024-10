Bósnia e Herzegovina x Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A terceira rodada do Grupo 3 da Liga A da Taça das Nações acontece nesta sexta-feira. A Alemanha vai ao Estádio Bilino Polje, em Zenica, medir forças com a Bósnia e Herzegovina. O jogo acontece às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

A Alemanha se encontra na primeira posição do Grupo C, com quatro pontos em dois jogos. Já a Bósnia e Herzegovina é a terceira colocada, com um ponto.

O comandante alemão Julian Nagelsmann, que recentemente renovou contrato até 2026, acredita em um duelo complicado.

"Além de ser um jogo complicado por ser fora de casa, sabemos que vamos enfrentar um time que costuma mostrar personalidade neste tipo de duelo e que vai trabalhar para jogar no nosso erro. Teremos que ser eficientes", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DFB-Team (@dfb_team)

Pelo regulamento, as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno e returno e os dois primeiros colocados passam para as quartas de final. O último colocado está rebaixado para a Liga B, enquanto que o terceiro colocado disputa uma playoff de repescagem contra um time da Liga B. Os critérios se repetem nos rebaixamentos e acessos das demais ligas.

Prováveis escalações

Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Gazibegovic, Kolasinac, Bicakcic, Katic e Dedic; Tahorivic e Hajradanovic; Basic; Demirovic e Dzeko



Técnico: Sergej Barbarez

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Mittelstädt; Wirtz, Andrich, Gross e Gnabry; Undav e Burkardt



Técnico: Julian Nagelsmann