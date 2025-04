Inzaghi mostra orgulho dos jogadores da Inter de Milão: 'Os meninos foram brilhantes'

Simone Inzaghi não conseguiu segurar a emoção após a classificação da Inter de Milão à semifinal da Liga dos Campeões. Radiante com as duas grandes apresentações diante do forte Bayern de Munique, nesta quarta-feira com empate por 2 a 2, o técnico elogiou bastante a postura de seus jogadores, a quem definiu como "brilhantes."

Depois de fazer 2 a 1 na Alemanha, a Inter saiu em desvantagem no Giuseppe Meazza, mas não se inibiu, buscou o 2 a 1 e, apesar de levar o empate, soube segurar o resultado e a vaga, mostrando enorme obediência tática e organização.

"É uma noite maravilhosa, que compartilhamos com nossos torcedores em nosso estádio. Jogamos duas grandes partidas, os meninos foram brilhantes", comemorou Inzaghi. "Esta é uma vitória para ser compartilhada com os jogadores, o clube e a torcida. Foi uma temporada longa e difícil, mas que nos traz muita alegria."

Sem jamais querer os méritos, o treinador ressaltou a força do Bayern de Munique para dimensionar o feito da Inter de Milão, que agora enfrenta o não menos poderoso Barcelona a partir do dia 29 de abril, na Espanha, por vaga à sonhada decisão.

"Fazer isso contra um time como o Bayern só aumenta a satisfação. Eles são um time incrível, que mantém a intensidade durante os 90 minutos, mas nós respondemos golpe por golpe, tanto em Munique quanto aqui no Giuseppe Meazza", frisou. "Este é um grupo que se sacrifica e trabalha duro. Estamos juntos há quase quatro anos e sabemos que temos um grande time."

Inzaghi, contudo, reconheceu que a formação e a união do elenco são diferenciais do time. "Esta é uma enorme satisfação e uma recompensa por tudo o que investimos. Juntamente com a comissão técnica, tentamos colocar os jogadores nas melhores condições possíveis", disse. "O grupo é muito unido e todos sofremos juntos. Precisamos seguir em frente e aproveitar estas noites. O Giuzeppe Meazza realmente nos emocionou esta noite."