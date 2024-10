Weverton lamenta empate do Palmeiras e diz: 'Continuar a perseguição'

Do UOL, em Santos (SP)

Weverton lamentou o empate de 0 a 0 do Palmeiras com o Red Bull Bragantino neste sábado (5), no Nabi Abi Chedid. O resultado aumentou a distância para o líder Palmeiras.

O que aconteceu

O Palmeiras agora está a três pontos do Botafogo. O líder venceu o Athletico fora de casa por 1 a 0.

Weverton lamentou o empate e mostrou confiança na "perseguição" do Palmeiras até o fim.

O goleiro também comentou sobre a confusão no apito final e comemorou a convocação para a seleção brasileira após o corte de Alisson.

Não vi a confusão, estava orando. Não vi como começou. Não pode acontecer. Jogo disputado, com chance para os dois lados e não precisava disso. Palmeiras vai brigar até o fim como sempre faz, até a última esperança. Voltou um pouco à distância, lutamos e infelizmente a vitória não veio. Agora é descansar para continuar a perseguição. Quem sabe não seremos coroados pelo nosso esforço no final? Weverton, ao Premiere