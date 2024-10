Red Bull Bragantino x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Palmeiras e Bragantino vivem momentos distintos no Brasileirão. De um lado, a equipe alviverde está embalada e visa alcançar o topo da tabela. O Verdão vem de seis vitórias seguidas e tem 56 pontos, apenas um a menos que o Botafogo, atual líder, com 57. O Red Bull Bragantino, por sua vez, ocupa o 12° lugar, com 33 pontos, e está há quatro jogos sem vencer.

Para essa partida, o Verdão terá os retornos dos volantes Richard Ríos e Zé Rafael, que cumpriram suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na última rodada. Além disso, o goleiro Marcelo Lomba, recuperado de uma pubalgia, deve voltar a ser opção.

O técnico Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas, que são laterais direitos Mayke e Marcos Rocha, e o atacante Estêvão. O trio está em processo de transição física depois de se recuperarem de lesão na panturrilha direita, mialgia na coxa direita e lesão na coxa esquerda, respectivamente. Seguem como baixas o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo.

Do lado do Bragantino, técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o meia Jhon Jhon. O ex-Palmeiras recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude e cumprirá suspensão.

A equipe de Bragança Paulista ainda terá as baixas de Luan Cândido (torção no tornozelo direito), Juninho Capixaba (lesão no joelho direito), Thiago Borbas (lesão na coxa direita). O lateral direito Nathan Mendes, em transição física, é dúvida.

O último confronto entre as equipes foi no dia 20 de junho, pela 10ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1, com gols de Rony e Raphael Veiga, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 5 de outubro de 2024 (sábado)



Hora: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.



Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira