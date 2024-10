Tironi crava palpite para o Brasileirão: 'Palmeiras assume liderança agora'

O apresentador Eduardo Tironi afirmou no UOL News Esporte desta sexta-feira (4) que o Palmeiras tomará a liderança do Botafogo ao final desta rodada do Brasileirão.

Vice-líder com um pontos a menos que o Fogão, o Verdão visita o RB Bragantino amanhã (5). O Botafogo pega o Athetico-PR, e o terceiro colocado Fortaleza enfrenta o Grêmio, ambos fora de casa.

Tem Red Bull Bragantino e Palmeiras e, por conta dos confrontos, eu poderia dizer que o Palmeiras será líder já nesta rodada. Eduardo Tironi

Corinthians tem decisão contra o Inter no Brasileirão, alerta Julio Gomes

O Corinthians terá um duelo decisivo no Brasileirão contra o Inter na briga para deixar a zona de rebaixamento, alertou Julio Gomes. Confira a análise da rodada do colunista do UOL.

Confira a rodada do Brasileirão

Sexta (4)

Grêmio x Fortaleza

21h30 - Arena do Grêmio, Porto Alegre

Sábado (5)

Athletico-PR x Botafogo

16h30 - Ligga Arena, Curitiba

Atlético-MG x Vitória

16h30 - Arena MRV, Belo Horizonte

Red Bull Bragantino x Palmeiras

16h30 - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

Bahia x Flamengo

19h00 - Arena Fonte Nova, Salvador

Corinthians x Internacional

19h00 - Neo Química Arena, São Paulo

Cuiabá x São Paulo

19h00 - Arena Pantanal, Cuiabá

Vasco x Juventude

21h00 - São Januário, Rio de Janeiro

