Titular na derrota do Corinthians para o Flamengo, Ryan tem suspeita de fratura no tornozelo

O volante Ryan, titular pelo Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, tem suspeita de fratura no tornozelo. O jogador deixou o campo no intervalo para a entrada do zagueiro Gustavo Henrique.

Em imagens registradas pelo Meu Timão, é possível ver Ryan deixando o Maracanã de muletas. O jovem vai ser avaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

A tendência é que Ryan seja desfalque para a partida contra o Internacional, no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta é considerado reserva, mas costuma ganhar minutagem em jogos de copas, como contra o Flamengo.

Neste momento, Alex Santana, Talles Magno, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios estão no departamento do Corinthians. O clube espera contar com o máximo de jogadores possíveis para a reta final de temporada, especialmente na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

No Maracanã...

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O gol do Rubro-Negro foi anotado por Alex Sandro, na primeira etapa.

O Timão sofreu muito defensivamente e viu Hugo Souza brilhar, com defesas importantes. A equipe melhorou na segunda etapa com as alterações feitas pela comissão técnica, mas não converteu as poucas chances que teve.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Internacional, na noite de sábado, na Neo Química Arena. Já o Flamengo visita o Bahia no mesmo dia, no mesmo horário.

A volta da semifinal da Copa do Brasil está programada para o dia 20 (domingo), em Itaquera, às 16 horas (de Brasília).