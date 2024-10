Ferroviária usará camisa especial de Outubro Rosa na Libertadores feminina

Do UOL, em São Paulo

A Ferroviária usará uma camisa especial nesta sexta-feira (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, pela estreia na Libertadores feminina. O clube e a Lupo — fornecedora de material esportivo — lançaram a campanha "O Toque Muda o Jogo", com foco na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

Toda a receita pela venda das camisetas será destinada à LACCA (Liga Araraquarense de Combate ao Câncer) para a compra de um tomógrafo. A expectativa é de arrecadar R$ 1,8 milhão.

A ação reforça o compromisso das Guerreiras Grenás e da Lupo Sport com a comunidade de Araraquara e, agora, a nível internacional também. Nossa missão vai além do esporte, buscamos estimular o público feminino a se conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e estamos mobilizando toda a comunidade a ajudar quem precisa. Nuéli Silveira, Diretora de Futebol Feminino da Ferroviária.

A campanha também contará com uma faixa com o slogan 'O Toque Muda o Jogo', que será exibida durante os jogos. A iniciativa inclui ainda ações nas redes sociais, com a participação de jogadoras como Luciana, Luana, Fátima Dutra, Micaelly e Darlene.