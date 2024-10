Criciúma vence 'afundado' Atlético-GO com golaço e respira no Brasileirão

O Criciúma fez a lição de casa, venceu o Atlético-GO por 2 a 0 com bastante tranquilidade e subiu três posições na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo, de cabeça, e o meia Fellipe Mateus, com um golaço de cobertura, balançaram as redes no Heriberto Hulse.

Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 35 pontos e assumiu o 11° lugar, ultrapassando times como Grêmio, Juventude e Bragantino — todos com jogos a menos.

Os goianos, por outro lado, seguem afundados na lanterna com 21 pontos. O time de Umberto Louzer, que havia vencido o Fluminense no fim de semana, voltou a ser derrotado e precisa de um milagre para escapar do Z4.

Como foi o jogo

Início morno. A partida começou com as duas equipes usando e abusando dos erros em um gelado Heriberto Hulse. Barreto, dos mandantes, e Baralhas, dos visitantes, tentaram ameaçar os goleiros com finalizações de fora da área, mas pegaram mal na bola e sequer causaram incômodo nos adversários.

Fellipe Mateus em ação durante Criciúma x Atlético-GO, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Leonardo Hubbe/AGIF

Allano: do azar à irritação. O ponta do Criciúma protagonizou dois lances, no mínimo, diferentes em pouco tempo. Aos 28 minutos, Allano deixou Hurtado e Alix na saudade com lindos dribles, invadiu a área e acertou o travessão de Pedro Rangel, levantando a torcida. O problema é que, na sequência, ele perdeu um gol sem goleiro em rebote do goleiro rival.

Rodrigo desafoga. Os donos da casa abriram o placar pouco antes do intervalo. Após escanteio curto cobrado por Marcelo Hermes, Matheusinho cruzou na medida para Rodrigo, que apareceu nas costas dos zagueiros e testou para o fundo do gol — o lance chegou a ser checado pelo VAR, mas acabou validado: 1 a 0.

Rodrigo comemora gol em Criciúma x Atlético-GO, confronto do Campeonato Brasileiro Imagem: Leonardo Hubbe/AGIF

Fellipe Mateus faz golaço. O Criciúma voltou ainda mais dominante na 2ª etapa e não demorou para ampliar o placar. Ainda no 1° minuto, Allano recebeu passe em diagonal (e em posição legal) e cruzou rasteiro para Fellipe Mateus, que tocou de primeira com extrema categoria e encobriu Pedro Rangel: 2 a 0.

Como assim, Bolasie? O atacante congolês teve todas as condições para definir o resultado, mas ficou no quase. Bolasie recebeu passe e ficou cara a cara com o goleiro, mas pecou pelo excesso de capricho: ao invés de chutar, ele tentou driblar o adversário e acabou barrado. O lance foi o último de grande perigo em Santa Catarina.