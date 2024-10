Alcaraz derruba Sinner de virada, conquista Pequim e volta a ser #2

Coube ao ATP 500 de Pequim a final que nenhum slam teve em 2024, reunindo os nomes mais fortes da nova geração de tenistas e os dois campeões de slam da temporada. De um lado, Jannik Sinner, vencedor no Australian Open e no US Open. Do outro, Carlos Alcaraz, que levantou as taças de Roland Garros e Wimbledon. Foi o décimo encontro entre eles, e o duelo não decepcionou. Foram três sets de altíssimo nível e, no fim, o espanhol de 21 anos fez um tie-break espetacular, ganhando sete pontos seguidos, para triunfar por 6/7(6), 6/4 e 7/6(3).

Além de destronar Sinner, campeão em Pequim no ano passado, Alcaraz voltará ao posto de número 2 do mundo. Com os pontos do torneio chinês, ele deixa para trás o atual vice-líder do ranking, Alexander Zverev, e estará atrás apenas de Sinner quando a ATP publicar a próxima atualização de sua lista.

Carlitos também aumenta sua vantagem sobre o italiano no histórico de confrontos diretos: agora são seis vitórias de Alcaraz e quatro de Sinner. O espanhol levou a melhor nos últimos três encontros - todos este ano. Os dois anteriores aconteceram nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells e novamente nas semis em Roland Garros.

Como aconteceu

Alcaraz começou a partida de maneira fulminante, sendo agressivo nas devoluções, jogando mais perto da linha de base e atacando sempre primeiro. Sinner se salvou de um 0/40 em seu primeiro game de saque, mas acabou quebrado pouco depois, o que deixou o espanhol com 3/1 de vantagem. Alcaraz manteve a vantagem até sacar para o set em 5/3, mas na primeira chance que teve, o italiano devolveu a quebra. Sinner ainda salvou um set point no 12º game e mais dois no tie-break. Quando teve sua primeira chance, converteu e fez 8/6.

No segundo set, as coisas aconteceram quase ao contrário. Sinner parecia o melhor tenista em quadra e, com o placar em 4/3, conseguiu dois break points no saque de Alcaraz. Uma quebra ali significaria que o italiano sacaria para o jogo em seguida. No entanto, Carlitos se salvou com dois ótimos saques e venceu o longo game. Na sequência, quebrou Sinner e fechou a parcial em 6/4.

A maré mudou, e Alcaraz passou a ser o melhor em quadra na parcial decisiva. Quebrou Sinner no terceiro game e teve mais duas chances para quebrar no quinto game e abrir 4/1, mas o italiano conseguiu a duras penas confirmar seu serviço. Foi aí que Alcaraz abriu uma porta para a reação do número 1. Após três erros no oitavo game, o espanhol cedeu a quebra e o empate em 4/4. Sinner, então, tomou a dianteira, fazendo 5/4, mas Alcaraz resistiu e forçou outro tie-break.

No game de desempate decisivo, Sinner abriu 2/0 com uma ótima curtinha e aumentou a vantagem com uma ótima devolução para abrir 3/0. Alcaraz, no entanto, reagiu de forma espetacular, indo ao ataque e ganhando dois lindos ralis para devolver os dois mini-breaks. Pouco depois, o espanhol liderava por 4/3. Outra direita brilhante colocou Alcaraz com 5/3 de vantagem, e uma direita longa de Sinner deu três match points a Carlitos.