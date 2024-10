Técnico do Liverpool espera noite especial em retorno à Liga dos Campeões: "Sentimos falta"

Fora da disputa na última temporada, o Liverpool retornou à Liga dos Campeões da Europa e terá o primeiro encontro com sua torcida pelo torneio europeu nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Bologna, em Anfield. Em seu primeiro ano como comandante do clube inglês, Arne Slot concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e se mostrou ansioso pela estreia em casa na competição após a vitória sobre o Milan pela primeira rodada.

"Tive o privilégio de trabalhar no Feyenoord, onde as noites de Champions League na temporada passada foram muito especiais. As pessoas me dizem que vai ser ainda mais especial aqui amanhã. Nossos jogadores não estiveram na Champions na última temporada. Então, quando forem a campo, quero que tenham essa sensação de: 'Sentimos falta disto'. E eu espero o mesmo da nossa torcida", afirmou o técnico holandês.

Vindo de vitória pela Premier League contra o Wolverhampton, os Reds buscam manter os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Acreditando nas qualidades individuais de seus jogadores e no espírito de equipe criado dentro do grupo, Arne Slot vê estes pontos como cruciais para que o time possa se manter vivo nas competições que disputa.

Tal confiança, no entanto, não acalma o técnico, que se preocupa com a dificuldade defensiva que os italianos podem proporcionar e não subestima sua capacidade, apesar de um início de temporada abaixo do esperado, com uma vitória, cinco empates e uma derrota em sete jogos.

"Eu acho que o Bologna já mostrou na temporada passada e mostra nesta novamente que é um time muito difícil de vencer. Todos estão me falando que eles venceram apenas uma partida, mas eu digo que também perderam apenas uma. Isso significa que é um time difícil de vencer e nós sabemos o quão complicado pode ser jogar contra uma equipe que marca homem a homem por todo o campo, que é o que o Bologna faz", declarou.

O novo formato da Liga dos Campeões garante, pelo menos, mais dois jogos para cada equipe na primeira fase. Em caso de não se classificar direto para as oitavas de final, mais dois jogos serão necessários numa rodada de playoff. Mesmo assim, Slot garante foco total para a partida contra os italianos, assim como nos outros torneios do Liverpool para esta temporada.

"Não seria bom se a preparação fosse diferente de um jogo do Campeonato Inglês. Nós nos preparamos do mesmo jeito. Mandaríamos uma mensagem completamente errada ao elenco se colocássemos a Champions League acima da Premier League. Elas têm igual importância, assim como os jogos da Copa da Liga ou da Copa da Inglaterra", afirmou.