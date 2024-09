'Copa do Mundo' do fisiculturismo: equipe brasileira tem CT e até base

Centro de treinamento, categoria de base, brasileiros em ação na disputa por título. O esporte é outro, mas a preparação de um time de atletas para a "Copa do Mundo" de fisiculturismo traz semelhanças com o futebol.

CT profissional

A equipe da Integralmedica conta com 12 atletas que vão subir ao palco no Mr. Olympia, principal competição de fisiculturismo do mundo, em Las Vegas. O evento será realizado entre 10 e 13 de outubro e contará com os maiores nomes da modalidade se apresentando em 11 categorias. O seleto grupo faz parte de um conjunto maior de cerca de 50 competidores.

Eles contam com uma estrutura exclusiva para treino, o CT da Dark House, de 1.100 m². A academia, localizada na Zona Leste de São Paulo, é a única no Brasil homologada pela competição. Ela foi inaugurada há um ano e meio, tem "sala de pose", mais de 100 equipamentos, oito toneladas de peso e uma equipe multidisciplinar à disposição.

É um espaço de excelência voltado unicamente para os atletas, um ambiente controlado. Também colabora para formar um sentimento de time.

Filipe Bragança, CEO da Integralmedica

CT da Dark House tem 1,1 mil m² e mais de 100 equipamentos Imagem: Reprodução/Instagram/ctdarkhouse

O espaço foi pensado para promover uma preparação completa, formar "campeões olympia" e unir a equipe. Alguns colegas de time, inclusive, competem na mesma categoria, mas treinam juntos para fortalecer o coletivo. "Todos em prol de um propósito", explicou o treinador Marcelo Cruz. Além de toda a aparelhagem de musculação, o local possui área para acompanhamento médico e permite aos atletas focarem apenas no treino.

O time é inclusivo, formado por fisiculturistas de diversas regiões do Brasil e tem até gringo. Deficiente visual, Renan é atleta da Integralmedica há anos e vai para a sua terceira edição de Olympia. "Aqui dentro, só preciso me preocupar em treinar", comentou. Já o colombiano Diego Galindo é o representante estrangeiro no esquadrão, que apresenta variados sotaques.

A equipe brasileira vai para Las Vegas com pretensão de brigar por título. Alguns dos atletas já pegaram pódios em anos anteriores e buscam agora melhorar sua posição, como é o caso de Rayane Fogal e Edvan Palmeira, destaques no cenário nacional.

Categoria de base

Integralmedica anunciou uma equipe de categoria de base Imagem: Divulgação/Integralmedica

A empresa lançou na última semana o projeto de categoria de base, com sete atletas de 18 a 24 anos. A iniciativa foi desenvolvida nos últimos meses e lançada em evento no CT. O objetivo é lapidar promessas do fisiculturismo para que, a médio prazo, consigam empilhar troféus em competições. Ao todo, são seis homens e uma mulher no time de formação.

Eles são remunerados e possuem um contrato com duração pré-estabelecida de um ano, para ninguém "se acomodar". O objetivo da marca é estender a parceria por anos, mas entendeu que o prazo curto faz com que eles continuem buscando evolução. Os atletas da base são incentivados a frequentarem o espaço o máximo que conseguirem.

Os atletas da base têm salário, contrato, quota de suplementação, a gente dá todo o suporte profissional e de bastidor. Entendemos que se pegarmos um atleta de 18 anos, até bater uns 24 já vai estar chegando em um nível profissional competitivo para ir lá fora. Eles têm um contrato sempre de um ano para que possam demonstrar resultado, faz eles saírem um pouco da zona de conforto.

Matheus Donaire, treinador

Caçula da base, Bibito acabou de atingir a maioridade e concilia os treinos com a escola. Ele já se destaca no meio do fisiculturismo e foi um dos beneficiados pela vivência no CT, tendo contato com referências no meio e com a equipe de preparação. Para ele, o único empecilho é a distância da sua casa: ele mora no Jardim Helena, a cerca de 25 km de distância, e às vezes não consegue ir devido à rotina de estudos.

O ambiente, a energia daqui é surreal. Você chega, você vê os atletas treinando e os treinadores. É outra parada. Você fica animadão.

Bibito, atleta da base

O fisiculturismo ganha mais simpatizantes a cada ano no Brasil e estourou de vez a bolha. O projeto de categoria de base da Integralmedica é uma forma de promover o esporte entre a nova geração com acompanhamento a nível profissional. A empresa brasileira também virou patrocinadora do Mr. Olympia e investe para disseminar a modalidade.

A cena do bodybuilding cresceu muito no Brasil, que se tornou com mérito a segunda maior potência do mundo, atrás somente dos EUA. E a nova geração hoje é a que mais entra no nosso esporte. A gente já vê a molecada com 15 anos treinando bem. A galera está mudando, e quem tem o estilo de vida do bodybuilding leva isso para o resto da vida.

Donaire

Integralmedica vai levar uma equipe de 12 atletas ao Mr Olympia 2024 Imagem: Divulgação/Integralmedica

Equipe da Integralmedica no Mr. Olympia 2024